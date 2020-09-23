Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі"

Успішна комерційна діяльність АТ "Мотор Січ" вимагає довгострокового технологічного і управлінського планування, а також величезних інвестицій, щоб український виробник авіадвигунів отримав доступ на перспективний китайський та інші міжнародні ринки, а також зберіг свої конкурентні технологічні переваги.

Про це заявив Ван Цзін, ключовий акціонер компаній Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon, які у 2016 році придбали акції АТ "Мотор Січ", у відеозверненні, наданому РБК-Україна.

"Як інвестора, мене дуже дивує одне питання - чому крім нас нікого по-справжньому не хвилює питання виживання "Мотор Січ"? Щоб отримати більшу частку ринку на найбільшому, найбільш динамічному у світі китайському ринку, зайняти на ньому сильніші позиції і отримати перспективи розвитку, компанія повинна сформулювати та реалізувати стратегічний середньостроковий і довгостроковий план розвитку своєї продукції та послуг. Чому досі нічого цього не відбулося і не відбувається?" - говорить Ван Цзін.

Бізнесмен підкреслює, що Україна зберігає позиції одного з найбільших зарубіжних постачальників двигунів в Китай. Але нагадує, що навіть унікальний у всьому світі турбореактивний двоконтурний двигун D-18T виробництва "Мотор Січ", потужний турбовальний двигун D-136 і класичний турбовальний двигун серії ТВ3-117 незабаром зіткнуться з серйозними викликами й конкуренцією з боку китайських і світових аналогів, якщо компанія не зможе найближчим часом відновити нормальну діяльність, щоб зайнятися розробками і модернізацією двигунів

Як розповів Ван Цзін, його компанія готова інвестувати великі кошти в модернізацію двигунів і інженерні розробки - це єдиний спосіб зберегти короткострокові конкурентні переваги "Мотор Січ".

"Компанія "Мотор Січ" швидко приходить в занепад, і ми як інвестори зазнаємо збитків. І все це просто тому, що відбулися непередбачені обставини, яких взагалі не повинно було статися. А джерело всіх цих обставин знаходиться далеко не на комерційному рівні. На сьогодні ми так і не знаємо, що послужило причиною того, що наші законні права та інтереси були безпідставно порушені, і щобільше, ми навіть не отримали ніяких чітких пояснень", - заявив акціонер Beijing Skyrizon, коментуючи арешти акцій.

На його думку, тепер не ясно, хто буде відповідати, коли десятки тисяч українських робітників втратять роботу і опиняться на вулицях, а підприємство з 100-річною історією опиниться на межі банкрутства.

"Ми будемо рішуче відстоювати свої законні права та інтереси. Але виграш в суді не завжди означає перемогу. Моє розуміння перемоги - це спільно з Україною поділяти радість від успіху. Я щиро сподіваюся, що ми з державою Україна зможемо прийти до взаємної вигоди, взаємної перемоги, і до спільного розвитку - ось той результат, який ми повинні отримати", - підсумував китайський бізнесмен.

Водночас він підкреслив, що стежить за станом справ в Україні, і побажав якнайшвидшого одужання всім, кого торкнулася пандемія COVID-19.

"Як найщиріший друг і найближчий партнер України, я, перебуваючи в Пекіні, щиро бажаю моїм українським друзям і всім українцям об'єднати зусилля і якомога швидше перемогти пандемію; також щиро бажаю у боротьбі з пандемією, щоб кожен наш друг, партнер і українець як можна здоровіше, радісніше, вільніше і щасливішим проживав щодня. Заради цього я також буду докладати усі свої зусилля", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна китайський бізнесмен Ван Цзін пояснив, чим зумовлений його інтерес компаній до "Мотор Січі".

Як відомо, 14 вересня Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів компанії-акціонера, цим рішенням суд намагається залишити ситуацію на підприємстві замороженою, а права акціонерів продовжують системно порушуватися.

Своєю чергою, 4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

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