Бутусов назвав підтримку тютюнової компанії Кауфмана Tedis "очевидною корупційною схемою за участю Зеленського"

Головний редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов заявив, що підтримка сигаретної монополії компанії "Tedis Україна" є однією з найбільш очевидних корупційних схем за участю Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило інтернет-видання Гордон, посилаючись на сторінку Бутусова в соціальній мережі Facebook.

Журналіст у вигляді списку виклав хронологію подій останнього року: від публічної боротьби з тютюновою монополією і до рішення про створення єдиного оператора на тютюновому ринку, яке, на його думку, розвернуло курс на монополізацію тютюнового ринку.

"Оскільки Зеленський обіцяв перемогти корупцію, сталося ось що:

У листопаді 2019 року АМКУ (Антимонопольний комітет України) наклав новий штраф на суму 6,5 млрд гривень на усіх учасників монополії, в тому числі 3,4 млрд - безпосередньо на сам Tedis. На той момент Офіс Президента підтримав главу АМКУ (Юрія) Терентьєва - ще б пак, адже "нові обличчя" обіцяли розламати "старі схеми".

Але 23 травня в Одесі пройшла зустріч глави СБУ Івана Баканова з власником Tedis Борисом Кауфманом. Це було початком зближення нової влади з Tedis.

10 червня по позовом АМКУ Господарський суд Києва наклав арешт на рахунки Tedis на суму в 3,4 млрд гривень. Кауфман, здавалося, був поставлений у безвихідне становище - треба платити.

3 липня за особистою вимогою Президента Зеленського глава АМКУ Юрій Терентьєв був звільнений з посади. А новим главою АМКУ була призначена подруга сім'ї Президента Ольга Піщанська - юрист з Кривого Рогу, яку в парламенті ніхто не знав, її вимагав призначити особисто сам Зеленський.

5 липня відбулася особиста зустріч Президента Зеленського з Кауфманом в Одесі в ресторані "Риба". Ніякого штрафу Tedis в бюджет платити не став. Про що Зеленський говорив з Кауфманом, його прес-служба не повідомила.

13 липня суд першої інстанції скасував рішення про накладення арешту на рахунки Tedis. Антимонопольний комітет чомусь не оскаржив це рішення відразу після прийняття.

19 серпня - апеляційну скаргу на це незаконне рішення Антимонопольний комітет подав через 5 тижнів! Якусь вражаючу завзятість подруга сім'ї Президента Піщанська проявила, аби не забрати в бюджет мільярди Кауфмана. Очевидно, що це неможливо без спеціальної команди самого Президента.

Вересень 2020 року. Минуло 10 місяців з моменту накладення штрафу АМКУ. Міжнародна компанія "Імперіал Тобакко" заплатила накладений штраф в 460 млн гривні, а ось Tedis вдається не заплатити ані копійки досі ", - написав Бутусов.

Він зазначив, що "Слуга народу" не ліквідувала сигаретну монополію, а навпаки, передала цей бізнес "під особистий контроль" Зеленського. Бутусов вважає, що у справі Tedis АМКУ грає на стороні монополіста, а Кауфман має повну підтримку МВС, СБУ та Офісу генпрокурора та вирішує з новим Президентом питання так само, як вирішував їх зі старими президентами.

"Судячи з такої потужної підтримки самого Президента, Кауфману платити 3,4 млрд (гривень) не доведеться, а якщо й доведеться, то явно не до державного бюджету", - резюмував Юрій Бутусов.

9 вересня Кабінет Міністрів України підтримав створення національного оператора на ринку тютюнових виробів. Як відзначили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, документ розроблений Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України.

Як написало видання Лівий берег, згідно з проектом рішення Кабмін надає статус "національного оператора на ринку тютюнових виробів" одній юридичній особі. "Фактично такий "національний оператор" стає приватним монополістом-оптовиком з офіційним статусом. Виробники сигарет повинні будуть продавати йому всю свою продукцію для оптової дистрибуції. Відбирати "оператора" будуть за прописаними в постанові критеріям. Зараз критерії прописані так, що під них може підійти лише одна компанія - "Tedis Україна", - зазначив автор статті Сергій Шуліка.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявляв, що міністр економіки Ігор Петрашко лобіював інтереси "Tedis Україна" та повинен бути звільнений.

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