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22 вересня 2020, вівторок, 17:35 157
Президент 2020-09-22T18:00:01+03:00
Українські Новини
Бутусов назвав підтримку тютюнової компанії Кауфмана Tedis "очевидною корупційною схемою за участю Зеленського

Бутусов назвав підтримку тютюнової компанії Кауфмана Tedis "очевидною корупційною схемою за участю Зеленського"

Ірина Дорофейчук
Президент України, Корупція, Володимир Зеленський, Тютюнові вироби, Юрій Бутусов, Борис Кауфман, Цензор.net
Юрій Бутусов. Фото з відкритих джерел
Юрій Бутусов. Фото з відкритих джерел

Головний редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов заявив, що підтримка сигаретної монополії компанії "Tedis Україна" є однією з найбільш очевидних корупційних схем за участю Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило інтернет-видання Гордон, посилаючись на сторінку Бутусова в соціальній мережі Facebook.

Журналіст у вигляді списку виклав хронологію подій останнього року: від публічної боротьби з тютюновою монополією і до рішення про створення єдиного оператора на тютюновому ринку, яке, на його думку, розвернуло курс на монополізацію тютюнового ринку.

"Оскільки Зеленський обіцяв перемогти корупцію, сталося ось що:

  • У листопаді 2019 року АМКУ (Антимонопольний комітет України) наклав новий штраф на суму 6,5 млрд гривень на усіх учасників монополії, в тому числі 3,4 млрд - безпосередньо на сам Tedis. На той момент Офіс Президента підтримав главу АМКУ (Юрія) Терентьєва - ще б пак, адже "нові обличчя" обіцяли розламати "старі схеми".
  • Але 23 травня в Одесі пройшла зустріч глави СБУ Івана Баканова з власником Tedis Борисом Кауфманом. Це було початком зближення нової влади з Tedis.
  • 10 червня по позовом АМКУ Господарський суд Києва наклав арешт на рахунки Tedis на суму в 3,4 млрд гривень. Кауфман, здавалося, був поставлений у безвихідне становище - треба платити.
  • 3 липня за особистою вимогою Президента Зеленського глава АМКУ Юрій Терентьєв був звільнений з посади. А новим главою АМКУ була призначена подруга сім'ї Президента Ольга Піщанська - юрист з Кривого Рогу, яку в парламенті ніхто не знав, її вимагав призначити особисто сам Зеленський.
  • 5 липня відбулася особиста зустріч Президента Зеленського з Кауфманом в Одесі в ресторані "Риба". Ніякого штрафу Tedis в бюджет платити не став. Про що Зеленський говорив з Кауфманом, його прес-служба не повідомила.
  • 13 липня суд першої інстанції скасував рішення про накладення арешту на рахунки Tedis. Антимонопольний комітет чомусь не оскаржив це рішення відразу після прийняття.
  • 19 серпня - апеляційну скаргу на це незаконне рішення Антимонопольний комітет подав через 5 тижнів! Якусь вражаючу завзятість подруга сім'ї Президента Піщанська проявила, аби не забрати в бюджет мільярди Кауфмана. Очевидно, що це неможливо без спеціальної команди самого Президента.
  • Вересень 2020 року. Минуло 10 місяців з моменту накладення штрафу АМКУ. Міжнародна компанія "Імперіал Тобакко" заплатила накладений штраф в 460 млн гривні, а ось Tedis вдається не заплатити ані копійки досі ", - написав Бутусов.

Він зазначив, що "Слуга народу" не ліквідувала сигаретну монополію, а навпаки, передала цей бізнес "під особистий контроль" Зеленського. Бутусов вважає, що у справі Tedis АМКУ грає на стороні монополіста, а Кауфман має повну підтримку МВС, СБУ та Офісу генпрокурора та вирішує з новим Президентом питання так само, як вирішував їх зі старими президентами.

"Судячи з такої потужної підтримки самого Президента, Кауфману платити 3,4 млрд (гривень) не доведеться, а якщо й доведеться, то явно не до державного бюджету", - резюмував Юрій Бутусов.

9 вересня Кабінет Міністрів України підтримав створення національного оператора на ринку тютюнових виробів. Як відзначили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, документ розроблений Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів України.

Як написало видання Лівий берег, згідно з проектом рішення Кабмін надає статус "національного оператора на ринку тютюнових виробів" одній юридичній особі. "Фактично такий "національний оператор" стає приватним монополістом-оптовиком з офіційним статусом. Виробники сигарет повинні будуть продавати йому всю свою продукцію для оптової дистрибуції. Відбирати "оператора" будуть за прописаними в постанові критеріям. Зараз критерії прописані так, що під них може підійти лише одна компанія - "Tedis Україна", - зазначив автор статті Сергій Шуліка.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявляв, що міністр економіки Ігор Петрашко лобіював інтереси "Tedis Україна" та повинен бути звільнений.

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