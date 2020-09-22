Airbus показав концепти екологічних літаків без шкідливих викидів

Перший в світі пасажирський літак з нульовим рівнем викидів має намір збудувати є вропейський авіаконсорціум Airbus. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Планується, авіаконцерн буде використовувати водень як джерело енергії. За розрахунками Airbus, якщо водневі технології продовжать розвиватися тими ж темпами, що і зараз, еколітак можна буде запустити у виробництво в 2035 році.

Компанія представила три концепти. Перший візуально схожий на звичний пасажирський літак. Він оснащений двома двигунами турбовентиляторів і може за раз подолати близько 4 000 км. кількість пасажирів на борту буде варіюватися від 120 до 200 людей.

Другий лайнер отримав два турбогвинтові двигуни. В дію їх приводять гвинти з шістьма лопатями. Літак вміщує до 100 пасажирів і здатний пролетіти 1 850 км.

Третій концепт найнезвичайніший. Це літак зі "змішаним крилом", яке зливається з корпусом лайнера. На борту можуть розміститися до 200 пасажирів, дальність польоту - близько 4 000 км.

Літак на водні. Фото: airbus.com

Водневий лайнер. Фото: airbus.com

Концерт нового літака. Фото: airbus.com

Уже через кілька місяців інженери Airbus почнуть випробування водневих паливних елементів і технологій спалювання водню. До 2025 року компанія запустить авіабудівну програму ZEROe, а повноцінний прототип літака з'явиться до кінця 2020-х років.

Нагадаємо, раніше в Німеччині запустили перший в світі поїзд на водневому паливі.

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