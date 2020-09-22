В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття

У Харкові відбулися командні змагання з очищення соснового бору від сміття "Чисті Ігри 2020". Захід відбувся 19 вересня, пише "Парламент.UA".

"Чисті Ігри" - це екологічний, освітній і волонтерський проєкт, що дозволяє учасникам внести внесок в охорону навколишнього середовища та вивчити основи роздільного збору сміття. Екопросвіта і прибирання природних територій від сміття", - розповідають організатори.

Ігри тривали протягом 1,5 години – допоки не скінчилися мішки для сміття, хоча їх було більше тисячі. Після цього мішки зважили судді та обрали переможців.

Проєкт підтримав особистим візитом заступник Міністра захисту довкілля природних ресурсів України Роман Шахматенко.

Найактивнішу підтримку в організації "Чистих Ігор 2020" надав Микола Удянський. Корінний харьків'янин, український ІТ-підприємец, керівник міжнародних бізнес-проєктів, автор та засновник першого в Україні котеджного ІТ поселення у Харьківській області.

Загальна вага зібраного сміття понад 4,2 тони сміття. Усе сміття завантажили на вантажівки та вивезли на полігон.

Зазначається, що всього у еко-івенті взяли участь понад 500 участників, які були поділені на 42 команди. Наймолодшому участнику 5 років,а найстаршому – 67.

Нагадаємо, раніше ГО "Чиста Україна" організовувала Cleanup Day раз на місяць в стилі плогінгу (плогінгом називається поєднання спорту, наприклад, неквапливого бігу, фітнесу, з прибиранням довкілля).

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