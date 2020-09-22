Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ

"Свободівець" та одіозний націоналіст Ігор Мірошниченко може стати учасником абсолютно іншого за своїм політичним забарвленням проекту. Днями дружину депутата Яну взяли на роботу в передвиборний штаб партії "Перемога Пальчевського", головним спонсором якої називають кума Володимира Путіна, главу "Опозиційного блоку" Віктора Медведчука, про це пишуть "Вести".

Ще минулого тижня 33-річна дружина Ігоря Мірошниченка шукала роботу на сайті Work.ua. Згідно резюме, раніше вона була журналістом, редактором і сценаристом на телебаченні, головним редактором в газеті, а також PR-директором. З 2017 року по теперішній час Яна Мірошниченко нібито працювала в якості фрілансера, що, втім, ніяк не відображено в останній декларації її чоловіка. Згідно з документом, в 2019 році дохід Яни Василівни Мірошниченко становив лише 70 000 гривен, отриманих від невизначеної особи в якості "подарунків в грошовій формі". Схоже, приховувати справжні суми та шляхи заробітків для Мірошниченка є вже сімейною традицією.

Перераховуючи в резюме власні навички та досягнення, Яна Василівна серед іншого зазначила, що "працює на гарантований результат". В даному випадку цим результатом бачиться благополучне вирішення ситуації з її чоловіком, який нині шукає будь-які варіанти для переобрання до Київради. З колегами по "Свободі" у Мірошниченка відносини не самі дружні, та й шанси у цієї партії набрати необхідні 5% відверто низькі. А розраховувати на увагу від інших політсил депутат не може в силу своєї скандальної репутації - серед колег Мірошниченко давно завоював славу "токсичного" політика, присутність якого в команді швидше шкодить, ніж допомагає справі.

Вибір у депутата дійсно невеликий: або "пролетіти" під час виборів, або переконати якусь не особливо делікатну політсилу, що він таки може бути корисний. Схоже, саме останнім і займеться в штабі "Перемоги Пальчевського", так би мовити, зсередини, Яна Мірошниченко. Аргументом для просування її чоловіка в заповітний список може бути те, що цей депутат, як він сам стверджує, є досить популярним в Дарницькому районі столиці. А значить - може хоча б пообіцяти принести "перемозі Пальчевського" додаткові голоси тамтешніх виборців. Як вирішити проблему з обов'язковим інвестором для чоловіка (місця в списку цієї партії виключно продаються) Яна Михайлівна схоже, теж знає. На фото вона розташувалася поруч з одним із спонсорів "Перемоги Пальчевського" Андрієм Пабатом, з яким Ігоря Мірошниченка пов'язують давні дружні стосунки - нехай і непублічні. А поки дружина займається його майбутнім, депутат продовжує метатися в надії влаштуватися хоча б до когось, хто претендує бути при владі. У цих своїх спробах затятий активіст і націоналіст Мірошниченко готовий торгувати голосами виборців, які йому колись повірили, а також відверто зрадити свої політичні принципи - прийти в проросійську команду.

Партія "Перемога Пальчевського" була зареєстрована 1 липня 2020 року. Її лідером є колишній творець російської "Партії любителів пива" і засновник медичного центру "Євролаб" Андрій Пальчевський, який отримав в 2009 році громадянство України. В даний час Пальчевський є кандидатом на виборах мера Києва. Згідно з останніми соцопитуваннями, рейтинг Пальчевського в столиці становить близько 8%, його партії - близько 6%.

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