"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену

Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову компанії "Бурісма" до народного депутата України Андрія Деркача та ІА "Інтерфакс-Україна" про захист ділової репутації. Про це стало відомо з рішення суду, яке оприлюднив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Андрій Деркач.

"Як і очікувалося, "Бурісма" програла. Печерський суд відмовив компанії в задоволенні позову проти мене і агентства "Інтерфакс-Україна", - заявив Деркач.

У рішенні суду опублікованому на сторінці Деркача повідомляється, що представники компанії "Бурісма" вимагали спростування інформації про те, що вони виплатили за лобістську діяльність колишньому віце-президенту США Джо Байдену $900 тис., а його сину Хантеру Байдену разом з Олександром Кваснєвським, Аланом Аптером і Девоном Арчером $16,5 млн.

"Суд окремо наголосив: "Бурісма" у своїй заяві фактично не заперечує факти виплат - тільки їх розміри. Тобто вона згодна, що платила Байдену і його синові, але не погоджується, що саме такі суми. Боротьба з міжнародною демокорупцією триває. Далі буде - стежте за анонсами", - зазначив Андрій Деркач.

Як повідомлялось раніше, за словами колишнього Генпрокурора Юрія Луценка, Віктор Шокін, який очолював Генеральну прокуратуру у 2015-2016 роках, був звільнений у зв’язку зі справою компанії "Бурісма", де у раді директорів від 2015 року працює син колишнього віце-президента США Джо Байдена - Гантер.

Також у ЗМІ була оприлюднена інформація, що представники "Бурісма" були затримані під час передачі агенту НАБУ хабара у 6 мільйонів доларів для закриття справи "Бурісма".

"Початкова сума хабара становила 6 мільйонів. Розмір хабара становив 50 мільйонів доларів США", - про це заявив Костянтин Кулик, старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 рр.

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