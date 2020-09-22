Нардеп Скороход закликала до показових арештів лжеактивістів, - ЗМІ

Правоохоронні органи повинні жорстко карати активістів і псевдоактивістів за масові заворушення і побиття людей, які відбуваються на грунті національної та релігійної ненависті.

Про це заявила нардеп України, член депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход, коментуючи побиття священика Української Православної Церкви групою молодих людей, яке відбулося на початку вересня біля одного з ТРЦ Києва, передає "Капітал".

За інформацією очевидців, молодчики, які перебували в нетверезому стані, свої дії пояснили тим, що вони "були в АТО", а священик є представником церкви держави-агресора. Потерпілий священнослужитель в результаті нападу отримав серйозні травми.

"Реакцією держави на подібного роду інциденти повинні бути арешти. Якщо були нанесені тілесні ушкодження - це стаття Кримінального кодексу. Відкривається кримінальна справа, розслідується, передається до суду і виноситься вирок. Але залишати це просто так не можна", - заявила Скороход.

При цьому вона висловила думку про те, що далеко не всі активісти, які вважаються атошниками, ними насправді є.

"У нас з правління Петра Порошенка з'явилися два таких поняття як "активіст" і "атошник". Я дуже поважаю людей, які були в АТО і захищали нашу країну, я багатьох з них знаю. Але більшість з них ви ніде не почуєте і не побачите, тому що вони або працюють, або знаходяться на постійній реабілітації. При цьому у нас є низка "атошників-активістів", які там були один-два дня, нічого не "нюхали", а то і не були взагалі, але себе так називають ", - сказала Скороход.

Парламентарій також зазначила, що рухи так званих "активістів" набирають все більшої популярності: "Активісти - а це у нас найпопулярніше слово зараз - нічого не роблять, але за гроші беруть участь в різних акціях і в масових заворушеннях".

На думку нардепа, з подібного роду інцидентами можна боротися тільки посиленням адміністративної та кримінальної відповідальності.

"У нас і так бардак в країні, а, якщо так триватиме далі, то буде страшно просто виходити на вулицю, не те, що відпускати гріхи. Тому тут правоохоронні органи повинні реагувати дуже жорстко. Я вважаю, що взагалі повинна бути державна позиція з цих питань - кримінальна і адміністративна відповідальність. І кожен повинен розуміти, що те, що він творить, буде покарано. Тоді у нас такого не буде. І треба це зробити кілька разів, показово, не можна відпускати такі випадки на самоплив", - заявила вона.

Анна Скороход також наголосила на неприпустимості втручання в релігійне життя українців заради досягнення чиїхось політичних інтересів, оскільки "релігія повинна залишатися релігією, а політика - політикою".

"Я вважаю, що вся політика, яка велася і ведеться на сьогоднішній день із задіянням релігії - це злочин, - зазначила вона. - Тому що не можна налаштовувати людей один проти одного, тому що є історія. У нас УПЦ Московського Патріархату була завжди, а ПЦУ отримала Томос кілька років тому, і ніколи і ні за яких обставин не можна змішувати релігію з політикою. і ніхто - ні атошник, ані активіст, ані двірник, ані лікар - не має права нікого бити".

При цьому Скороход поділилася особистим релігійним досвідом, зазначивши, що сама відвідує церкви різних конфесій.

"Кожен має право ходити в ту церкву, в яку він хоче - це його особиста справа. Я хрещена в церкві Московського Патріархату, при цьому ходжу до церкви і Московського, і Українського Патріархату (ПЦУ - прим. ред). Якщо я хочу зайти в церкву, я йду і заходжу в церкву, для мене взагалі не має значення патріархат. Я проходила пішки Каміно-де-Сантьяго (популярна паломницька дорога до могили апостола Якова - прим. ред.), це взагалі католицький шлях, в результаті я прийшла в католицький собор Святого Якова, але це не має значення".

"Кожен має право на вільне віросповідання. Хто вважає, що він хоче ходити до церкви Московського Патріархату - нехай ходить до церкви Московського Патріархату, хто хоче ходити до церкви Українського Патріархату, в Греко-Католицьку Церкву - нехай ходить. Не можна сваритися на грунті релігії, це неприпустимо. Так само, як не можна сварити людей на грунті мови. І ті люди, які таке творять, повинні бути покарані за всією суворістю закону", - заявила Ганна Скороход.

Нагадаємо, що Українська Православна Церква з початку військових дій на сході України піддається нападкам і агресії з боку представників націоналістичних організацій. Віруючих і священнослужителів УПЦ систематично б'ють, храми Церкви захоплюють, а дискримінація за релігійним принципом підігрівається закликами до агресії з боку громадських діячів і представників влади.

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