Ватажок ультраправих з С14 Карась потрапив під кримінальні справи, - ЗМІ

Поліція готує підозри Євгену Карасю - ватажку ультраправої організації С14, яка відома нападами на журналістів і тих, кого вона вважає "сепаратистами", інформує портал strana.ua. За Порошенка її члени не приховували, що працюють в тісній зв'язці з СБУ. Після перемоги Зеленського на виборах президента, організація залягла на дно. Однак останнім часом знову активізувалася.

А тепер Карась заявив, що МВС готує висунути йому дві підозри за "подвиги" дворічної давнини.

Як розповіли репортерам джерела в правоохоронних органах, справ, за якими збираються притягти до відповідальності Карася, насправді три.

Праворадикал опублікував у себе в Телеграмі відео, в якому заявив, що йому, а також координатору С14 Сергію Мазуру були виписані - але не вручені - підозри за двома епізодами.

Перший епізод - атака на київський офіс "Союзу православних журналістів", другий - напад в Житомирі на адвоката Андрія Гожего, який захищає журналіста Василя Муравицького.

Справу порушено за двома статтями - 398 ч.2 Кримінального кодексу (насильство проти адвоката) і 345-1 ч.2 (напад на журналіста). Також даний випадок увійшов в звіт Верховного комісара ООН з прав людини.

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