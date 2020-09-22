У Київській області "Європейська Солідарність" "зачистила" від ідейних депутатів осередки в Бучі та Вишневому

Партія п'ятого Президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність" провела кадрові перестановки як мінімум у двох великих місцевих осередках в Київській області, які обидва рази завершилися виходом частини партійців зі складу організації, зазначається на профільній сторінці організації в соціальній мережі Facebook. Зокрема, в понеділок про "чистки" заявив глава місцевого осередку "ЄС" в Вишневому Олексій Поліщук, а на минулому тижні аналогічну заяву опублікували члени місцевої організації "ЄС" в Бучі.

Зокрема, депутат місцевої ради Олексій Поліщук і його команда заявили про рішення вийти з партії після того, як центральний штаб "ЄС" прийняв рішення висунути на посаду глави ОТГ Вишневого і лідера партійного списку, главу місцевої муніципальної оборони Сергія Гулієва. За даними профільних ЗМІ, він раніше був причетний до махінацій з бюджетом на охорону громадського правопорядку для потреб міськради.

"Ми команда, тому як моноліт стоїмо один за одного, тому після того, як Сергій Гулієв почав викидати зі списку всіх наших справжніх "порохоботов" і ідейних, ми всі разом виходимо зі списку кандидатів в депутати Вишневої ОТГ і переможемо на наступних виборах. Це не демарш, це вимушений крок, оскільки ми дотримуємось європейських принципів і вважаємо, що при формуванні списків мають бути враховані реальні дії потенційних кандидатів, а не їх вміння вирішувати справи непрозорим і тіньовим шляхом", - написав Поліщук.

Раніше схожий скандал стався в місцевому осередку "ЄС" в Бучі, де центральний штаб висунув кандидатом на пост глави місцевої ОТГ і першим номером в списку до міськради адвоката Катерину Українцеву, яка, за даними порталу "Судова влада", раніше захищала інтереси колишнього мера Ірпеня , скандального забудовника Володимира Карплюка, його компанію "Сарафан", а також його бізнес-партнера Ігоря Оверка. Серед іншого, Українцева є адвокатом Карплюка у справі про розкрадання ділянок в Біличанському лісі.

Крім того, згідно з даними системи Opendatabot, Українцева раніше була директором в одній з компаній Карплюка - ТОВ "Промоальт", яка збиралася побудувати житло на місці, призначеному для будівництва медичного центру.

"Ця людина жодного дня не працювала над будівництвом місцевої партійної організації. Ми на 100% впевнені, що Катерина Українцева нічого спільного з цінностями "ЄС" не має і буде відстоювати інтереси не Бучанської ОТГ, а свого роботодавця, тим самим знижуючи рейтинги "Європейської Солідарності" в нашій громаді", - сказано у відкритому зверненні членів партії на ім'я Порошенка.

"Якщо ви дійсно даєте згоду, щоб така одіозна особа очолила команду "Європейської Солідарності" в Бучі, то ми приймаємо таке рішення. Але ми відмовляємося брати участь у виборчому процесі під керівництвом людини, яка нехтує принципами нашої політичної сили", - йдеться в листі .

Колишня глава парторганізації Людмила Войналович згодом опублікувала пост, в якому підтвердила, що затвердження Українцевої відбувалося без погодження з місцевою організацією і діючими депутатами Бучанської міськради від "ЄС".

"Виходячи з того, що дане призначення було здійснено з порушенням задекларованих партією в своєму Статуті принципів рівноправності, взаємоповаги, самоврядування та інформаційної відкритості, (у зв'язку з призначенням людини) яка, нехтуючи нормами етики і партійних статутних принципів, робить голослівні заяви, що принижують репутацію членів партії, я прийняла рішення вийти з лав партії та скласти з себе повноваження голови місцевої партійної організації", - написала Войналович.

На наступний день Українцева повідомила, що вже укомплектувала Бучанську організацію "ЄС" своїми людьми.

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