Першочергове право орендаря на викуп землі потрібно скасувати, - правозахисник Анатолій Гунько

Після відкриття ринку землі потрібно внести правки в закон і скасувати першочергове право орендаря на викуп землі. Про це заявив правозахисник і засновник громадської організації "Правозахист плюс", кандидат від "Слуги народу" до Верховної Ради по 208 укругу в Чернігівській області Анатолій Гунько в інтерв'ю виданню "Гордон".

За його словами, щойно піднялося питання про відкриття ринку землі, моментально агрохолдинги переуклали договори оренди з людьми і продовжили їх на 25-40 років, а орендну плату підняли мінімально.

"Найстрашніше, що, відкриваючи ринок землі, законодавець не прибрав першочергове право орендаря на викуп землі. Що це означає? Я у вас орендую пай. До вас приходить інша людина і пропонує викупити землю за вигіднішою вам ціною, скажімо, за $5 тис. Але зшідно з чинним законодавством, ви повинні прийти до мене, орендаря, і запропонувати викупити ділянку за ту ціну, що вам запропонував покупець. І я вам скажу: "Та ні, візьміть $ 2 тис., Вам вистачить". Без мого відома ви не можете цю угоду укласти. А покупець не купить у вас пай. Йому не вигідно. Адже якщо він не ваш орендар і купить пай, то він отримає землю обтяжену договором оренди. Тобто простими словами: договір оренди землі нікуди не дінеться навіть для нового власника. Власник землі втратить вигідну угоду: адже потенційний покупець сам хоче працювати на землі, а не отримувати мізерну орендну плату якої не вистачить навіть на обслуговування кредиту взятого на викуп землі. Та й який банк дасть кредит на землю якщо вона орендована третьою особою? Якщо орендар відмовляється викупити ділянку за ціною, яку просить власник, розірвати договір оренди не можна. Я вважаю, що цю норму потрібно скасувати: якщо не викупив орендар землю, одночасно з відмовою від викупу договір оренди повинен бути розірваний. Тоді у нас буде честний̆ відкритий ринок землі", - пояснив він.

Гунько заявив, що готовий внести на розгляд Верховної Ради законопроекти, які зроблять пайовиків захищеними від свавілля орендаря, а орендаря - від шантажу пайовиків.

"Чіткі чесні правила гри на цьому ринку приведуть до того, що обидві сторони будуть захищені в своїх інтересах. Аграрні мільярдери, які намагаються вибудувати закон під себе, мене не лякають, я твердо знаю, як запобігти їх махінації. Моє завдання - захистити основу села, малий і середній бізнес і просту людину - пайовика", - підкреслив він.

Питаннями реалізації прав власників земельних паїв Анатолій Гунько займається з 2015 року.

"Все почалося з того, що після смерті брата до мене перейшли три пая, що належали йому. Я почав оформляти спадщину і тільки тоді зрозумів, як люди насправді реалізовують своє право власності. У мене з'явилося багато ідей у ​​вигляді законопроектів", - зазначив він.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини