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  • Що Ярославський будує в аеропорту Дніпра: вперше оприлюднені детальні плани нового аеропорту
22 вересня 2020, вівторок, 08:55 336
Політика 2020-09-22T08:55:01+03:00
Українські Новини
Що Ярославський будує в аеропорту Дніпра: вперше оприлюднені детальні плани нового аеропорту

Що Ярославський будує в аеропорту Дніпра: вперше оприлюднені детальні плани нового аеропорту

Николай Полищук
Аеропорт. Фото: Pixabay
Аеропорт. Фото: Pixabay

Галузевий авіаційний портал Avianews.com оприлюднив візуалізації і детальні плани майбутніх терміналів міжнародного аеропорту в Дніпрі, який будує відомий український бізнесмен Олександр Ярославський.

Разом з детальними планами і візуалізаціями редакція отримала від компанії-інвестора групи DCH ексклюзивні подробиці про дизайн і плануваннях нових повітряних воріт Дніпра.

"Нова будівля матиме 20 стійок реєстрації, шість виходів на посадку, з яких три будуть оснащені телетрапами. Це дозволить виробляти висадку і посадку пасажирів безпосередньо з будівлі на борт літака", - описує Avianews технічні новинки, які DCH Ярославського, що має досвід будівництва та експлуатації міжнародного аеропорту "Харків", застосує в Дніпрі.

Як відомо, група DCH інвестує в будівництво термінальної інфраструктури аеропорту Дніпра близько $ 70 млн. Основна інвестиція - пасажирський термінал площею 26 680 квадратних метрів. Він буде 3-поверховим.

На першому поверсі розмістяться зали реєстрації, зона обробки багажу, зал прильоту внутрішніх рейсів з одного багажної каруселлю і зал прильоту міжнародних рейсів з двома стрічками видачі багажу, з яких два рівня будуть основними, а один - допоміжним.

План первого этажа нового пассажирского терминала в аэропорту Днепра

План першого поверху нового пасажирського терміналу в аеропорті Дніпра

Другий поверх - допоміжний: тут розмістять офіси, а також транзитний коридор для проходу пасажирів в галерею, телетрапи для посадки в літаки або виходу з телетрапів і спуску в зал видачі багажу.

План второго этажа нового пассажирского терминала в аэропорту Днепра

План другого поверху нового пасажирського терміналу в аеропорті Дніпра

Третій поверх - зона вильоту: тут буде організовано проходження контролю безпеки пасажирами, а далі можна буде проїхати в зал вильоту внутрішніх рейсів або на паспортний та митний контроль, якщо мандрівник вирушає міжнародним рейсом.

Avianews зазначає, що інвестиції DCH Ярославського в створення нових терміналів міжнародного аеропорту «Дніпро» - частина державно-приватного партнерства, тому введення аеропорту в експлуатацію залежить не тільки від швидкості роботи приватного інвестора, але і від моторності держави: «У компанії Ярославського повідомили, що планують завершити будівництво протягом 2 років. Приблизно стільки ж зайняло будівництво нового терміналу в аеропорту Харків зі схожими характеристиками. Однак ввести нову будівлю в експлуатацію інвестор зможе тільки після здачі нового аеродрому в експлуатацію. Держава пообіцяла побудувати нову смугу, руліжні доріжки та перон зі стоянками для літаків перед новими терміналами», - наголошується в публікації.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше запевняв, що його відомство працює з Мінфіном, щоб забезпечити фінансування будівництва аеродрому в бюджеті 2021 року в обсязі 2 млрд грн.

Будівельний майданчик, де розмістяться майбутні нові термінали, по центру аеродрому - знаходиться між старим терміналом і пероном, та діючої злітно-посадковою смугою. Це дозволить створити новий аеропорт, не зупиняючи прийом і відправку пасажирів через старі термінали аеровокзалу.

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