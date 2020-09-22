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22 вересня 2020, вівторок, 08:40 257
Політика 2020-09-22T09:15:02+03:00
Українські Новини
Мери українських міст порушують карантинні заходи заради рейтингу перед виборами, - політолог

Мери українських міст порушують карантинні заходи заради рейтингу перед виборами, - політолог

Анна Рудык
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Через проведення масових заходів у зв'язку з місцевими виборами в Україні може різко погіршитися ситуація з коронавірусом.

Про це заявив Владислав Дзивідзінський на сторінці в Facebook.

Політолог зазначив, що місцева влада ігнорує карантинні норми і ініціює проведення масових гулянь. Останнім таким порушенням став фестиваль Khortytsia Freedom-2020 на Запоріжжі, розрахований на 60 тисяч осіб.

"Фестиваль відгуляли атмосферно і масово. При цьому ніякі епідемічні заходи, звісно ж, не дотримувалися: ні тобі масок, ні тим більше дистанції", - зазначив Дзівідзінскій.

За його словами, мери українських міст свідомо порушують карантинні норми, щоб нагадати виборцям про себе перед виборами 25 жовтня.

"Схоже, бажання сподобатися виборцям напередодні місцевих виборів сильніше за відповідальність за їхнє здоров'я. Тільки не зрозуміло, як місцева влада після подібних "танців" збираюєься справлятися з напливом хворих в комунальні лікарні", - написав Дзівідзінський.

Політолог додав, що мери міст йдуть на подібні порушення не дивлячись на послаблення з боку МОЗ, яке дозволило працювати українським садочкам, школам і громадському транспорту.

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