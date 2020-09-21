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21 вересня 2020, понеділок, 18:43 151
Медицина 2020-09-21T19:00:01+03:00
Українські Новини
Ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає, – Кличко

Ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає, – Кличко

Тетяна Зотова
Віталій Кличко, Мер Києва, Covid-19, ЗІЗ
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що медичних препаратів для лікування хворих на СOVID-19 та засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) в столичних лікарнях достатньо.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Нагадаю, місто зробило все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми облаштували вже понад 2 200 ліжок у 18 медзакладах столиці. Сьогодні працюємо над залученням до надання допомоги хворим на коронавірус як фахівців, так і ліжкового фонду закладів Національної академії медичних наук, МОЗу, відомчих медзакладів. А це загалом – понад 11 тис. ліжок. Місто з початку пандемії виділило 106 млн гривень на купівлю необхідних медикаментів. І це за умови того, що централізовані закупівлі здійснюють і самі лікарні на гроші, що їм виділяє Національна служба здоров’я. Тому, підкреслю: ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає", – сказав Кличко.

Також мер Києва нагадав, що препаратів саме від коронавірусу поки не існує. Столичні медики застосовують різні препарати – в залежності від симптомів у хворого.

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