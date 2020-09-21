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21 вересня 2020, понеділок, 17:12 11
Вибори 2020-09-21T18:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат Ємець змінив вже 4 партії та йде на вибори від нової

Депутат Ємець змінив вже 4 партії та йде на вибори від нової

Тетяна Зотова
Київрада, Євросолідарність, Леонід Ємець, Місцеві вибори-2020
Леонід Ємець. Фото: znaj.ua
Леонід Ємець. Фото: znaj.ua

Депутат 7-го та 8-го скликань Верховної Ради України Леонід Ємець знову змінив партійність і висунутий кандидатом в депутати Київської міської ради від політичної партії "Європейська солідарність" на виборах місцевих органів влади 2020 року. Ємець 5-й раз змінив партійність, за що заслужено може носить звання "фахівця з політичного перевзування".

А саме в 2019 році році Ємець балотувався в столичному виборчому окрузі №221 від партії "Голос" Святослава Вакарчука. Раніше до парламенту був обраний від партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка.

Політик неодноразово міняв свої погляди в залежності від кон'юнктури і встиг побувати членом партій "Реформи і порядок", "Наша Україна", (а також був довіреною особою колишнього Президента Віктора Ющенка), після перебіг до "Батьківщини", а в 2014 році приєднався до "Народному фронту".

Уточнимо, за даними аналітичного порталу Слово і діло, працюючи в парламенті попереднього скликання, Ємець виконав 46% своїх обіцянок народного депутата. Нардеп подав 130 законопроектів, 674 пропозиції до таблиці поправок і 54 запита. У Раді він виступав 86 разів з місця та 85 разів - з трибуни. За даними письмової реєстрації, Ємець пропустив 31 пленарне засідання, а за даними електронної - 131.

Крім того, журналісти небезпідставно підозрюють Леоніда Ємця в підробці та фальсифікації документів про трудовий стаж та дипломів.

Нагадаємо, 16 вересня "Євросолідарність" оголосила склад першої десятки кандидатів у депутати Київради. Дружина колишнього Президента України Марина Порошенко очолила список партії на виборах.

Також до його складу увійшли секретар Київради Володимир Прокопів, юрист Леонід Ємець, лідер молодіжної організації "Євросолідарності" Динара Габібуллаєва, ветеран і волонтер Олександр Погребиський. У другій п'ятірці списку політсили - Сергій Таран, Людмила Ковалевська, Віктор Кононенко, Костянтин Усов, Ольга Галицька.

Місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня.

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