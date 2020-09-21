Брюссельське видання звинуватило Порошенка та активістів в провалі судової реформи

Європейський Союз (ЄС) надає значну допомогу Україні в справі проведення реформ - не лише економічних, а й у багатьох інших сферах. Однак результати цих реформ часто не відповідають очікуванням. Причина цього може бути в тому, що європейці не володіють повною мірою інформацією про реальну ситуацію в Україні. Більш того, європейських політиків часто свідомо дезінформують.

Про це заявило брюссельське видання EUreporter в статті, що присвячена судовій реформі в Україні.

"Корупція в Україні продовжує квітнути, а судова система стала ще більш неефективною, ніж була раніше. У той же час деякі українські політики активно використовують тему судової реформи в своїх інтересах. Зокрема, колишній Президент Петро Порошенко використовував тему судової реформи для отримання контролю над судами. Та йому це вдалося, оскільки лише кілька суддів наважилися приймати рішення проти волі Порошенка ... В результаті кількість досвідчених суддів, які залишили систему, з 2014 року збільшилася. В деяких українських судах взагалі не залишилося суддів, і суди призупинили роботу, що ускладнює або унеможливлює доступ громадян до правосуддя", - написало видання.

Причиною такого сумного результату підтримуваної Європою реформи, на думку авторів матеріалу, може бути те, що європейців свідомо обмежують в отриманні об'єктивної інформації про ситуацію в країні та навіть дезінформують. Зокрема, європейським політикам обмежують список контактів в Україні. Роблять це українські політики і так звані громадські активісти.

"В Україні сформувалася "каста" реформаторів, яка монополізувала контакти з ЄС та іншими західними партнерами. Ці люди визначають, з ким можуть, а з ким не можуть зустрічатися представники ЄС .... В результаті Євросоюз спілкується в Україні виключно з невеликою групою людей, які називають себе громадянським суспільством, - в основному активістами, що фінансуються за рахунок грантів ЄС і міжнародних організацій. Вони претендують на те, щоб представляти увесь український народ, і часто саме з ними європейські політики вступають в контакт для обговорення реформ", - зазначило видання, визнаючи, що українські активісти не володіють повною мірою ситуацією і часто просувають реформи, які дають негативний результат.

"При цьому ніякої відповідальності за результат вони не несуть. Більш того, для них чим гірше, тим краще. Поки в країні є проблеми, ці люди отримують гранти на боротьбу з цими проблемами", - підкреслили європейські журналісти.

У матеріалі викладено думку про необхідність відмови від подібної політики: "Європа повинна підтримувати контакти не лише з професійними активістами, а й з більш широким колом людей в Україні, щоб мати можливість сформувати об'єктивну картину того, що відбувається в країні. Це принесло б реальну користь реформам для України".

В іншому випадку, стверджує брюссельський журналіст, під загрозою опиняться відносини між ЄС та Україною.

"Українці вже показали, що вони проти зовнішнього управління з боку Росії. Але тепер вони кажуть, що Україна потрапила під зовнішній контроль Заходу, і український народ не змириться з такою ситуацією .... Це може мати драматичні наслідки. Деякі політики вже закликають відмовитися від європейської інтеграції, і такі заклики отримують підтримку серед виборців", - підсумував автор матеріалу.

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