Фонд Ріната Ахметова запускає онлайн-музей "Голосу Мирних" - свідчення потерпілих внаслідок конфлікту на Донбасі

Фонд Ріната Ахметова започатковує онлайн-проєкт Музей "Голоси Мирних", який не має аналогів у світі.

– Це музей, завдання якого – об’єктивно та повно задокументувати свідчення мирних жителів, постраждалих у результаті збройного конфлікту на Донбасі. Він буде працювати як онлайн-архів, онлайн-експозиція, онлайн- та офлайн-проєкти, а ще як медіа. Рінат Ахметов допомагав, допомагає й допомагатиме мирним жителям Донбасу. 2014 року було створено Гуманітарний Штаб, який надав безпрецедентну за своїми масштабами допомогу і, по суті, врятував мільйон життів. За ці шість років Рінат Ахметов десятки тисяч разів чув у листах, сюжетах, записах у соціальних мережах історії Мирних про війну та їхні слова подяки. І зараз для збереження цих свідчень створюється Музей "Голоси Мирних", в основі якого розповіді людей шахтарського краю, – сказала Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

За її словами, мета проєкту – зібрати в архів музею мільйон історій. За цією цифрою – життя, врятовані Фондом Ріната Ахметова за роки збройного конфлікту на сході України.

– Ми мріємо про мільйон, але поки ставимо за мету зібрати до 2025 року не менш ніж 100 000 свідчень. Фонд створює унікальний для України формат. Світ тільки вчиться створювати мультимедійні музейні інституції – і ми вчимося разом із ними, у перших рядах, – зазначила Наталя Ємченко.

Ідеяпроєктуналежить Рінату Ахметову. Концепція музею розроблялася за активної участі авторитетних українських і міжнародних музейних експертів. Один із них –КевінБолтон, британський бренд- і вебконсультант, який нещодавно працював з LiverpoolSchoolofTropicalMedicine, а також низкою європейських музейних проєктів.

– Ми хотіли показати, що кожна історія унікальна, як і кожен голос. Перед тим, як братися до розробки, ми отримали від Фонду Ріната Ахметова багато матеріалів про Донбас, зокрема книгу "Донбас і Мирні", випущену Фондом. Історії людей занурили нас у контекст, це допомогло в роботі, – каже КевінБолтон.

Презентація проєкту пройшла в Києві за участю істориків, керівників ЗМІ, представників ООН, ЮНІСЕФ, дипломатів і політиків.

– Це дуже важливо. Хочу зазначити, що ми дуже часто спілкуємося з постраждалими від конфлікту, слухаємо їх. Щоб у результаті надати допомогу, але не зберегти їхні історії. А в цьому конкретному випадку ми чуємо голоси Мирних для того, щоб передати їх майбутнім поколінням. Щоб вони розуміли, яким кошмаром може бути збройний конфлікт. Вважаю, що в такого музею дуже багатонадійний потенціал, – сказав глава офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ПаблоМатеу.

До роботи над проєктомФонд Ріната Ахметова також залучив наукову спільноту. Зокрема, консультантом музею став історик Євген Монастирський.

– В основі будь-якого збройного конфлікту – людина. Свідчення людей – головне джерело, головний матеріал для відновлення тканини історичних подій. Чим більше свідчень, тим об’єктивніша картина. Мати можливість поговорити з безпосередніми учасниками подій – мрія будь-якого історика. Нам пощастило, що так багато людей готові й можуть ділитися своїми історіями, – сказав Євген Монастирський.

Музей «Голоси Мирних» стане вікном, у яке зможе зазирнути світова спільнота, щоб зрозуміти жителів Донбасу та скласти своє уявлення про життя мільйонів звичайних людей, які виявилися заручниками цієї ситуації.

Зібрані історії Фонд Ріната Ахметова розмістить у відкритому доступі. На сайті онлайн-музею вже розміщена спеціальна форма для всіх, хто захоче поділитися своєю історією. Знайти її можна тут: https://civilvoicesmuseum.org/

Минулих вихідних музей провів перші оффлайн-заходи: в Запоріжжі та Маріуполі були закладені Алеї "Голоси Мирних". У центрах цих міст висадили тисячу троянд - за кількістю історій, які вже зібрав Музей. Раз на рік, у вересні, у Тиждень Мирних, в містах України буде висаджуватися кількість троянд, яка буде відповідати кількості розказаних історій.

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