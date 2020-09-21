На Одеському заводі почали виробляти кисневі концентратори для хворих на COVID-19

Одеський оборонний завод почав серійне виробництво кисневого концентратора "БРИЗ-20", який застосовують при лікуванні коронавірусу.

Про це повідомляє "Думська".



Високоточний прилад, при якому використовуються передові технології 3D-друку, був розроблений одеським науково-виробничим підприємством "Телекарт-Прилад", яке виконує завдання з розробки та виробництва телекомунікаційних виробів для ЗСУ.



Кисневий концентратор - це пристрій, що дозволяє отримувати кисень високої концентрації за допомогою молекулярної фільтрації повітря фізичним шляхом. Він використовується для проведення киснево-повітряної терапії в медичних установах, екстреної допомоги, при рятувальних операціях і для індивідуального використання в медичних стаціонарах і домашніх умовах.



На практиці він незамінний при терапії COVID-19. Кислородний концентратор "БРИЗ-20" має два незалежних потоки надходження газу пацієнтам. Загальний обсяг кисню - 20 літрів на хвилину, цей обсяг може бути розширений до 4 потоків.



Він компактного розміру, легший, ніж аналогічні прилади, і коштує дешевше закордонних аналогів.



Прилад пройшов внутрішнє тестування у випробувальній лабораторії ТОВ "Телекарт-Прилад", на першу партію вже отримано дозвіл МОЗ на введення в обіг та експлуатацію як медичного виробу. Зараз кисневі концентратори національного виробництва проходять випробування на держпідприємстві "Укрметртестстандарт".

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