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21 вересня 2020, понеділок, 15:49 151
Вибори 2020-09-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Батьківщина" оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві

"Батьківщина" оприлюднила програму на місцеві вибори в Києві

Тетяна Зотова
Батьківщина, Передвиборча програма, Олексій Кучеренко, Місцеві вибори-2020
Олексій Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua
Олексій Кучеренко. Фото: kyiv.ba.org.ua

Кандидат на посаду міського голови Києва Олексій Кучеренко під час конференції Київської міської партійної організації "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" дав обіцянку вивести Київ з управлінської кризи. Серед пріоритетних напрямків роботи він зазначає безпеку та комфорт життя в Києві, фінансовий та технічний аудит, врегулювання тарифної політики та чимало іншого.

Про це повідомила прес-служба "Батьківщини".

Політсила оприлюднила програму на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Зокрема, у програмі зазначена мета - зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу. Серед пунктів документу: безпека та комфорт проживання киян, місто без заторів, безпечні та надійні будинки, наведення ладу з гарячою водою, опаленням та водовідведенням, здоров’я жителів, екологічно чисте місто без бар’єрів.

"Київ перебуває в потужній та системній управлінській кризі. Вона пов’язана із непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди – безпека та комфорт проживання в місті для киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу. Але передусім Київ має бути комфортним саме для киян", – наголосив кандидат в мери від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, що делегати конференції 21 вересня 2020 року затвердили передвиборчі списки кандидатів від "Батьківщини" до Київської міської ради. До першої п’ятірки кандидатів по списку партії увійшли Олексій Кучеренко, голова Київської міської "Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гoцуляк.

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