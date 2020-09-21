Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами

Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і н

Олександр Писарук, колишній перший заступник глави НБУ і колишній співробітник МВФ, заявив, що НАБУ штучно затягує справу про рефінансування VAB Банку, замість того, щоб визнавати помилку і закрити її. Про це повідомляє УНІАН.

Колишній співробітник МВФ, а нині голова правління "Райффайзен банк Аваль" Олександр Писарук в інтерв'ю НВ прокоментував справу НАБУ проти нього і бізнесмена Олега Бахматюка.

За словами Олександра Писарука, його адвокати в травні подали прохання про скасування підозри, де представили докладні докази невинності, на підставі висновків експертиз, науково-правових висновків експертів, котрі як заявляє банкір, "розбивають позицію НАБУ в пух і прах". "У цій ситуації правильним було б просто визнати помилку і закрити справу, але схоже, що НАБУ не хоче цього робити, очевидно тому вони намагаються вишукувати можливості, як цю справу затягнути", - говорить Писарук.

На його думку, справа затягується штучно, тому що у НАБУ закінчуються терміни досудового розслідування, яке обмежене максимум роком. "Намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами, використовуючи, м'яко кажучи, некоректні юридичні методи. Вони намагаються цю справу "підвісити", об'єднати з іншою... Ми попередимо "підвішування" цієї справи, щоб вони просто її не засунули в довгий ящик і вона б там лежала, як це часто відбувається".

Писарук заявив, що НАБУ "готові замішати і принести в жертву чесних людей, які не зробили нічого кримінального, заради досягнення якихось своїх цілей". "Будемо це називати непрофесіоналізмом, будемо називати це "не розібралися", або можливо це навіть зла воля, але на підставі поданих адвокатами фактів, які доводять мою невинність, треба просто спокійно визнати помилку і скасувати підозру, - говорить банкір. - Вибачень не потрібно, мені не потрібні їх вибачення, потрібно просто спокійно визнати помилку".

Нагадаємо, що справу НАБУ проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

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