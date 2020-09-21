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21 вересня 2020, понеділок, 13:55 272
Вибори 2020-09-21T14:45:01+03:00
Українські Новини
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини

Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини

Ольга Фандорина
УКРАЇНА СЛАВЕТНА, вибори Київщина, Вячеслав Соболєв

У столиці відбувся II етап V конференції київської обласної організації політичної партії "УКРАЇНА СЛАВЕТНА".

Під час конференції делегати розглянули списки кандидатів від партії до обласної та місцевих рад Київщини.

Загалом учасники затвердили 54 передвиборчих списки різного рівня, до яких увійшли 1488 кандидатів. Очолив партійний список Київщини діючий депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв.

Також, під час конференції відбулось урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між політичною партією "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" та "Партією захисників України", яку очолює ветеран війни на Сході Тарас Костанчук.

Окрім учасників АТО, волонтерів та громадських діячів, на виборах 2020 політичну силу будуть представляти підприємці, депутати різних рівнів, видатні спортсмени та патріотична молодь.

"Ми йдемо у політику заради того, щоб наші діти посміхались, а вулиці були безпечними і щоб кожна людина знала, що поруч є ті, хто почує та завжди допоможе"- зазначив під час свого виступу Вячеслав Соболєв.

Серед пріоритетних завдань партії, у своїй передвиборчий програмі політична сила виділяє питання безпеки, розвитку інфраструктури, медицини та соціального захисту населення.

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