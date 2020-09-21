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21 вересня 2020, понеділок, 13:32 313
Політика 2020-09-21T14:30:02+03:00
Українські Новини
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген См

Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок

Ольга Фандорина
ліки, Закон про ліки
Таблетки. Фото: freepik
Таблетки. Фото: freepik

Прийняття Верховною Радою України закону №3615-1 "Про внесення змін до статті 19 закону України" Про лікарські засоби "щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами" профільні експерти та учасники ринку називають довгоочікуваним кроком по створенню прозорого і доступного фармацевтичного ринку, який буде регулюватися відповідним європейським нормам правовим полем.

Як зазначив, коментуючи новий закон, глава правління Асоціації фармацевтів України Євген Смичок, Верховна Рада України зробила ще один позитивний крок в контексті адаптації українського законодавства до правового поля Європейського Союзу, оскільки акт про дистанційну торгівлю і поштову доставку медпрепаратів відповідає Директиві 2001 / 83 / ЄС та Ради ЄС від 06.11.2001 р "про зведенні законів Співдружності про лікарські засоби для людини".

Смичок констатує, що закон, в першу чергу, захищає населення від фальсифікату і неякісних медпрепаратів, так як здійснювати онлайн-торгівлю отримають право виключно ліцензовані оператори, які будуть включені до електронного реєстру Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Закон визначає, що суб'єкти господарювання, які мають ліцензії на здійснення діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та суб'єкти, які на договірних умовах залучаються до доставки ліків кінцевого споживача, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення встановлених вимог доставки медпрепаратів", - каже Євген Смичок.

Позитивно закон сприйняли і оператори поштового зв'язку України. За словами директора з продажу найбільшої в Україні приватної поштової компанії "Нова пошта" Олесі Копчук, прийняття закону - це величезний крок до забезпечення максимальної доступності ліків і якісного медичного сервісу.

"Тепер будь-який житель України, незалежно від того, де він знаходиться, у великому мегаполісі або маленькому селі, має можливість отримати необхідні йому лікарські препарати. Це важливо і необхідно не тільки в період пандемії. Велика кількість людей проходять систематично лікування, і є постійна потреба в певних препаратах. Люди, які перебувають на стаціонарному лікуванні, і не можуть просто вийти і купити в аптеці все необхідне. Це і люди з обмеженими фізичними можливостями, наші бабусі і дідусі, молоді мами. і звичайно, працююче населення, для якого можливість замовити ліки онлайн і отримати в почтомате біля будинку, це величезна економія часу ", - сказала представник" Нової пошти".

Тепер, завдяки тому, що всі отримали чіткі правила роботи: правила ліцензування, вимоги до продажу онлайн, зберігання і доставку медпрепаратів - споживач, замовляючи той чи інший препарат в онлайн-аптеці, зможе отримати не тільки зручний і швидкий сервіс, але і впевненість в якості та безпеки продукції, яку купує, дотриманні всіх норм щодо того чи іншого препарату.

Копчук зазначила, що "Нова пошта" виконує всі необхідні вимоги, затверджені державою до доставки медичних препаратів. Ще в травні компанією були закуплені спеціальні термобокси, які гарантують дотримання температурного режиму. На даний момент, в умовах щодня зростаючого числа людей, які захворіли на коронавірусів, "Нова пошта" активно розвиває мережу почтоматов, які знаходяться у вашому під'їзді або поруч з найближчим магазином - це швидкий, зручний і повністю безконтактний спосіб отримання.

В цілому за 8 місяців 2020 року компанія відкрила 1 042 нових відділень і тепер на території країни їх кількість зросла до 6856.

Нагадаємо, що в першому читанні Верховна Рада України затвердила законопроект 14 липня 2020 року. За цей час ініціатори провели публічне обговорення документа з представниками фармацевтичної галузі, онлайн-торгівлі, поштових операторів і кур'єрських служб, медичних працівників і волонтерських організацій.

В березні 2020 року, режим дистанційної торгівлі та поштової доставки медичних препаратів був введений постановою Кабінету міністрів України в якості експерименту на період дії в Україні карантину в умовах пандемії COVID-19.

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