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21 вересня 2020, понеділок, 13:21 143
Нерухомість 2020-09-21T14:30:02+03:00
Українські Новини
В будівельній сфері квітне корупція попри видимість "реформи" галузі, – ЗМІ

В будівельній сфері квітне корупція попри видимість "реформи" галузі, – ЗМІ

Тетяна Зотова
Корупція, Андрій Клочко, Юрій Васильченко, Містобудування, Олександр Сергієнко, ДІМУ, Олексій Башкіров, ДССМ
Будівництво (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Будівництво (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

В містобудівній галузі України квітне корупція попри намагання зробити вигляд її реформування з боку зацікавлених осіб.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання Економічні новини.

"Ні для кого не є секретом, що імітація реформування містобудівної галузі відбувається під тотальним контролем глави комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевої самоврядності, регіонального розвитку і містобудування Андрія Клочка, а також його помічника Олександра Сергієнка. Як повідомляють ЗМІ, саме помічник нардепа є "головним натхненником" сумнівних новацій в містобудуванні, і він же "наглядає" за роботою контролюючих відомств – ліквідованої але працюючої Держархбудінспекції (ДАБІ) та формуванням на заміну їй Державної інспекції містобудування (ДІМ) та Державної сервісної служби містобудування (ДССМ)", - вказано в статті.

Там також згадують колишніх підлеглих "батька сучасної корумпованої системи Держархбудінспекції" – Олексія Кудрявцева, котрі зараз призначені займатися реформуванням галузі.

"Це Васильченко Юрій – голова ДІМ, Башкіров Олексій – голова ДССМ та Федоренко Богдан – в.о. голови ДАБІ. Особливістю підбору кадрів стала тотальна відсутність керівного досвіду та власної думки нових керманичів новостворених органів. Незважаючи на абсурдність таких призначень, відомі ляльководи вміло зробили цих хлопців віртуальними топ-менеджерами державного управління, просто створивши відповідні сторінки у соціальній мережі Facebook. Якщо дослідити публікації, то можна побачити, що їх веде один професійний SMMщик. Таким чином, заховавши під цим інформаційним покривалом справжню діяльність з монетизації дозвільних функції ДАБІ за допомогою Федоренка", – зазначили в ЗМІ.

За їхнім зауваженням, якщо покинути "віртуальний світ" реформаторів, то в реальності у галузі будівництва корупція ще більше рясніє. Так, лише за останній тиждень, в двох областях відбулись затримання посадовців ДАБІ. 

"Як бачимо, кадрова політика навіть в адмініструванні корупційних схем Клочка-Сергієнка цілком провальна. Адже будь-яка діяльність, в тому числі й корупційна потребує професіонального підходу. А ці схематозники, відбираючи на посади вірних, розраховують на розумних. Загалом для "Слуги народу" схема цілком працююча. Запит суспільства на знищення корупційних схем у будівництві задовольнили шляхом публічної ліквідації ДАБІ та створенням нібито цілком нових органів. Але ДАБІ в стані ліквідації продовжує активно "монетизувати" ринок адміністративних послуг у сфері будівництва. А все це, ще один доказ того, що будівельна реформа в Україні віртуальна, а корупція в галузі реальна", – резюмується у матеріалі.

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