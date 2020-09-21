Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак

Зловмисники облаштували підпільну майстерню за місцем проживання одного з фігурантів. Готову вогнепальну зброю вони збували по всій території держави. Як повідомив очільник поліції Криму Віталій Стрижак, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконним виготовленням та збутом вогнепальної зброї займались двоє мешканців Одеської області. Протягом кількох місяців правоохоронці документували злочинну діяльність зловмисників, зокрема провели низку оперативних закупівель вогнепальної зброї.

Слідчі поліції Криму під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта, який облаштував своє приміщення під майстерню. Правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну та нарізну зброю, майже 3 тисячі набоїв різного калібру, три гранати РГД 5, гранатомет РПГ та тротилову шашку.

Крім того, вилучено обладнання для виготовлення вибухових пристроїв та зброї, пристрої для безшумної стрільби, а також макети пістолетів та їх комплектуючі.

Крім того, вилучено обладнання для виготовлення вибухових пристроїв та зброї, пристрої для безшумної стрільби, а також макети пістолетів та їх комплектуючі.

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України. Дії зловмисників кваліфікуються за ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (Незаконне зберігання, збут вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також їх виготовлення та переробка за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини