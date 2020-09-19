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19 вересня 2020, субота, 19:15 329
Податки 2020-09-19T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кредитори заборонили Україні знижувати податки, — Ігор Палиця

Кредитори заборонили Україні знижувати податки, — Ігор Палиця

Елена Новикова
МВФ, Ігор Палиця, податки, економіка України, За майбутнє
Ігор Палиця. Фото: пресслужба
Ігор Палиця. Фото: пресслужба

В Україні один із найвищих рівнів податків у світі, тому що цього вимагають від нас міжнародні кредитори й "партнери". Про це під час Відкритого форуму прихильників партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в  Краматорську заявив лідер партії, народний депутат Ігор Палиця.

"ВВП країни в нас 150 мільярдів доларів  за 2019 рік. А податкове навантаження – 42%. Тобто, 42% з ВВП – податки. Для прикладу, в США – це 25%. А в Китаї, найбільш швидко зростаючій економіці світу, – 11%. Це дає можливість бізнесу бути конкурентоспроможним. Ми ж не знижуємо податки, бо нам це заборонено. Нам МВФ і Міжнародний банк заборонили це. Бо якщо ми знизимо податки, то станемо конкурентоспроможними. Ми будемо експортувати продукцію, станемо учасниками світових ринків. А для чого це нашим міжнародним "друзям", якщо вони втратять можливість самі продавати на світових ринках і продавати нам свою продукцію?" – стверджує нардеп.

Він впевнений, що навіть ситуація у сільському господарстві свідчить про диктат міжнародних кредиторів України.

"У нас сьогодні овочі і фрукти продаються імпортні, а не свої. Тому що в Європі сільське господарство дотується, а в нас – убивається… Вони нас колонізували й продовжують це робити", – вважає Ігор Палиця.

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