Мешканці Одещини вимагають від влади навести порядок з безпекою в порту "Південний"

Громада села Нові Білярі на Одещині вимагає взяти під контроль ситуацію з безпекою в порту "Південний". Місцева влада підтримала їхню ініціативу. Актив має намір намір звернутися до президента країни і в РНБО, якщо чиновники не наведуть порядок з безпекою.

Після вибухів на складах в Бейруті 4 серпня громадськість звернула увагу на численні склади з аміаком, який без дотримання правил лежить на складах в Україні. Після найширшого медійного резонансу начальник Адміністрації порту "Південний" Максим Широков прибрав зі складів порту селітру, але разом з цим запустив на роботи з безпеки в порту непридатний буксир "Вітязь". Це безпосередньо наражає на небезпеку як портові підприємства, так і прилеглі населені пункти. Про це йдеться у колективному зверненні жителів села Нові Білярі.

Представники місцевої громади звертають увагу в.о. глави АМПУ Олександра Голодницького - прямого начальника Максима Широкова, глави Одеської облради Сергія Паращенко та інших посадових осіб на те, наскільки небезпечна ситуація склалася в порту з безпекою і обслуговуванням суден - газовозів, хімовозів і танкерів після призначення Широкова відповідальним за безпеку буксира "Вітязь" - непридатного для таких робіт судна. У зверненні йдеться про те, що це безпосередньо може нести небезпеку як порту і його працівникам, так і оточуючим його населеним пунктам. У зв'язку з цим підписанти звернення вимагають провести службове розслідування і прийняття всіх заходів для забезпечення безпеки порту і населених пунктів. У разі ж відсутності реакції жителі села збираються звертатися до президента, в РНБО, КМУ і клієнтам ОПЗ.

Звернення вже розглянули на засіданні виконкому Новобілярскої сільради, підтримали його і зобов'язали сільського голову контролювати виконання рішення.

Рішення Новобілярського виконкому

Жителі населених пунктів, що оточують порт "Південний", чекають рішення глави АМПУ Олександра Голодницького, і від цього залежитимуть подальші дії.

Нагадаємо, що після трагедії в Бейруті в порту "Південний" під відкритим небом виявили 10 тисяч тонн аміачної селітри, які зберігалися неналежним чином. Під тиском громадськості 8 вересня керівник Южненської філії Адміністрації морських портів України Максим Широков підписав дозвіл на роботу по забезпеченню пожежної безпеки в порту для буксира "Вітязь", який в серпні був визнаний непридатним для виконання робіт профільною комісією, повідомляє Delo.UA.

Скандальності ситуації додає і участь компанії Аксон Шиппінг - об'єкт багатьох журналістських розслідувань. Вона афілійована з сім'єю Назаренко, якою управляють син і батько. Назаренко-старший раніше керував ОПЗ, а тепер намагається надавати колишньому роботодавцю послуги з буксирування.

Аксон Шиппінг за безцінь взяв в оренду "Вітязь" у державного порту Усть-Дунайський, де він експлуатувався більше 30 років. Навіть візуально буксир виглядає непридатним для звичайного швартування, не кажучи вже про забезпечення пожежної безпеки. Про це ж свідчать і висновки комісії Адміністрації Морських Портів України. В офіційному звіті зазначено, що на судні виявлені грубі порушення як навичок екіпажу, так і технічного стану буксира. Крім того, комісія встановила, що потужність "Вітязя" - всього лише 2500 к.с., тоді як мінімальна потужність для обслуговування газовозів і хімовозів повинна складати 3800 к.с. За підсумком перевірки "Вітязя" комісія не рекомендувала його до використання для обслуговування газовозів і хімовозів.

Проте 8 вересня начальник Адміністрації порту "Південний" Максим Широков підписав документ, який дає дозвіл на роботу "Вітязю". Документом зазначено "визначити з дати підписання цього розпорядження буксир" Вітязь "(ІМО 8724121) ТОВ" Аксон Шипинг "судном безпеки (забезпечення) безпечної стоянки суден-газовозів і хімовозів біля причалів №3,4 АМП" Південний ".

Рішення чиновника викликало скандал, і ЗМІ, розслідуючи мотивацію Максима Широкова, вказали на існування "тіньового кабінету" групи чиновників і політиків: Юрія Кисіля, голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури і Бориса Козиря, народного депутата Верховної Ради минулого скликання, а також колишнім (2013-2014) помічником міністра інфраструктури. Також в схемі бере участь і Олексій Кошин - ексспівробітник СБУ і заступник голови АМПУ.

Використання "Вітязя" привело до такого суспільного резонансу, який вимагає включення в рішення проблеми не тільки місцевих чиновників, а й вищих органів влади.

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