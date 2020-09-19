"За майбутнє" вимагає повернути та посилити відповідальність забудовників за будівництво соцінфраструктури

Половина українських малюків дошкільного віку сидять з мамами – на них не вистачає місць у дитсадках. Відтак, Жіночий рух "За майбутнє" ініціює прийняття закону, який примусить забудовників зводити соціальну інфраструктуру, та – паралельно – має намір контролювати їх через місцеві органи влади. Про це розповіла очільниця Жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова під час Третього жіночого форуму у Краматорську.

"Зараз материнство в Україні – є нелегким випробуванням. Бо жінка стає незахищена. Роботодавець часто шукає привід, щоб звільнити, поки вона вагітна. А підростає малюк – жінка змушена сидіти з ним вдома. Оскільки – щоб потрапити до садочка, треба ставати в чергу ще до вагітності. Це у містах. А у селах часто садочків зовсім немає – позакривали ще у 90-ті роки, коли трапилась "демографічна яма". Більшість жінок втрачають фах, не мають можливості самореалізуватись",- заявила очільниця Жіночого руху.

За її даними, у Києві дефіцит місць у дитячих закладах сягає понад 35%. І якщо раніше був хоча б якийсь законний спосіб примусити забудовників "відпрацьовувати" тему соціальної інфраструктури – так званий пайовий внесок, - то зараз будівельне лобі продавило його відміну, нагадує Суслова. З 1 січня наступного року пайовий внесок відміняється. "І дитина, і матір стають жертвами свавілля будівельного бізнесу та безвідповідальності чиновників. Це значить, що жодного нового садочка ми не побачимо, якщо не будемо діяти, й негайно",- переконана вона.

Голова політичної сили "За майбутнє" Ігор Палиця розповів, що депутатська група "За майбутнє" за участі фахівців – учасників Жіночого руху – вже розробила й подала законопроєкт, який зобов’яже забудовників зводити чи оновлювати соцінфраструктуру раніше, ніж вони здаватимуть у експлуатацію свої житлові об’єкти. Це буде головною умовою для здачі будинків.

Ігор Палиця нагадав, що проблема з дитсадками насправді є дуже серйозною, за великим рахунком, вона шкодить всій економіці. "Відсутність соціальної інфраструктури б’є рикошетом по економіці в цілому: кожна сім’я втрачає годувальницю, а держава – якісних спеціалістів",- вважає Ігор Палиця.

Своєю чергою, присутній на Форумі голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець нагадав, що недоступність соціальної інфраструктури – одна з найгостріших больових точок як для жителів Сходу, так і всієї країни. На його переконання, це відверте порушення прав людини. "Бізнес-інтереси окремих впливових груп не мають права брати у заручники наших дітей, руйнувати сім’ї, закривати у чотирьох стінах працездатних жінок",- наголосив Лубінець.

У свою чергу, Жіночий рух "За майбутнє" збирається на рівні місцевої влади ввести контроль за роботою забудовників, виходити з ними на діалог, укладати суспільні угоди, суть яких: обов’язкове будівництво дитячих закладів поруч з кожною новобудовою. "Ми – разом з органами місцевого самоврядування – проведемо ревізію дитячих закладів по всій країні. Особливо – у сільській та віддаленій місцевості. Треба знайти занедбані забуті приміщення садочків, оновити їх та повернути дітям. Материнство – це не тягар. Це щастя. Мама має всі права на самореалізацію та на розвиток своєї дитини",- резюмувала Ірина Суслова.

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