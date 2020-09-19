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19 вересня 2020, субота, 14:06 208
Політика 2020-09-19T14:07:42+03:00
Українські Новини
"За майбутнє" вимагає повернути та посилити відповідальність забудовників за будівництво соцінфраструктури

"За майбутнє" вимагає повернути та посилити відповідальність забудовників за будівництво соцінфраструктури

Елена Новикова
Партія
Партія "За майбутнє"

Половина українських малюків дошкільного віку сидять з мамами – на них не вистачає місць у дитсадках. Відтак, Жіночий рух "За майбутнє" ініціює прийняття закону, який примусить забудовників зводити соціальну інфраструктуру, та – паралельно – має намір контролювати їх через місцеві органи влади. Про це розповіла очільниця Жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова під час Третього жіночого форуму у Краматорську.

"Зараз материнство в Україні – є нелегким випробуванням. Бо жінка стає незахищена. Роботодавець часто шукає привід, щоб звільнити, поки вона вагітна. А підростає малюк – жінка змушена сидіти з ним вдома. Оскільки – щоб потрапити до садочка, треба ставати в чергу ще до вагітності. Це у містах. А у селах часто садочків зовсім немає – позакривали ще у 90-ті роки, коли трапилась "демографічна яма". Більшість жінок втрачають фах, не мають можливості самореалізуватись",- заявила очільниця Жіночого руху.

За її даними, у Києві дефіцит місць у дитячих закладах сягає понад 35%. І якщо раніше був хоча б якийсь законний спосіб примусити забудовників "відпрацьовувати" тему соціальної інфраструктури – так званий пайовий внесок, - то зараз будівельне лобі продавило його відміну, нагадує Суслова. З 1 січня наступного року пайовий внесок відміняється. "І дитина, і матір стають жертвами свавілля будівельного бізнесу та безвідповідальності чиновників. Це значить, що жодного нового садочка ми не побачимо, якщо не будемо діяти, й негайно",- переконана вона.

Голова політичної сили "За майбутнє" Ігор Палиця розповів, що депутатська група "За майбутнє" за участі фахівців – учасників Жіночого руху – вже розробила й подала законопроєкт, який зобов’яже забудовників зводити чи оновлювати соцінфраструктуру раніше, ніж вони здаватимуть у експлуатацію свої житлові об’єкти. Це буде головною умовою для здачі будинків.

Ігор Палиця нагадав, що проблема з дитсадками насправді є дуже серйозною, за великим рахунком, вона шкодить всій економіці. "Відсутність соціальної інфраструктури б’є рикошетом по економіці в цілому: кожна сім’я втрачає годувальницю, а держава – якісних спеціалістів",- вважає Ігор Палиця.

Своєю чергою, присутній на Форумі голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець нагадав, що недоступність соціальної інфраструктури – одна з найгостріших больових точок як для жителів Сходу, так і всієї країни. На його переконання, це відверте порушення прав людини. "Бізнес-інтереси окремих впливових груп не мають права брати у заручники наших дітей, руйнувати сім’ї, закривати у чотирьох стінах працездатних жінок",- наголосив Лубінець.

У свою чергу, Жіночий рух "За майбутнє" збирається на рівні місцевої влади ввести контроль за роботою забудовників, виходити з ними на діалог, укладати суспільні угоди, суть яких: обов’язкове будівництво дитячих закладів поруч з кожною новобудовою. "Ми – разом з органами місцевого самоврядування – проведемо ревізію дитячих закладів по всій країні. Особливо – у сільській та віддаленій місцевості. Треба знайти занедбані забуті приміщення садочків, оновити їх та повернути дітям. Материнство – це не тягар. Це щастя. Мама має всі права на самореалізацію та на розвиток своєї дитини",- резюмувала Ірина Суслова.

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