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19 вересня 2020, субота, 10:07 317
Політика 2020-09-19T11:30:02+03:00
Українські Новини
У разі "виборів без Кернеса" вирішальним буде думка Ярославського, - експерт

У разі "виборів без Кернеса" вирішальним буде думка Ярославського, - експерт

Анна Рудык
Александр Ярославский. Фото: DCH
Александр Ярославский. Фото: DCH

Чинний міський голова Геннадій Кернес і бізнесмен з TOP-10 Forbes Ukraine Олександр Ярославський - єдині дійсно значущі центри впливу в Харкові. Госпіталізація Кернеса внесла різкі корективи в перебіг передвиборної кампанії, і "фактор Ярославського" став вирішальним.

Таку думку висловив у себе на Facebook Андрій Капустін, харків'янин, екс-депутат Харківської міськради, відомий громадський діяч і правозахисник, журналіст-розслідувач і публіцист, який багато років висвітлює події в рідному місті.

"У Харкові останніх років 20-30 є тільки два імені, які знають всі. І тільки двоє людей, вплив яких на всі процеси в місті відчутний, вагомий і зримий. Кернес і Ярославський, Ярославський і Кернес. Багаторічний градоначальник-організатор міського побуту Геннадій Адольфович і Олександр Владиленович, який вже подарував місту Євро-2012 з аеропортом, стадіоном, великим футболом, фешенебельним готелем, а тепер збирається подарувати країні українську Кремнієву Долину на базі ХТЗ", - відзначає їх роль в житті міста експерт.

Капустін нагадує, що в різні роки мер і бізнесмен були в різних відносинах: дружили, лаялися, співпрацювали: "Доля розпорядилася так, що в судний для людства пандемічний рік, помирилися. Разом говорили з бізнесом про допомогу лікарням, роздавали пайки і аптечки пенсіонерам. А тепер, якщо Всевишній розпорядиться так, що здоров'я не дозволить Кернесу повернутися в мерське крісло, то Ярославський залишиться один, тому що є він і всі інші. Політики, бізнесмени, несистемні кандидати, ім'я яким легіон, але які по впізнаваності, по заслугам відстоять від Ярика (так Ярославського називають футбольні фани, що віддано очікують його "повернення короля" в футбол) на безліч гарматних пострілів".

Андрій Капустін нагадав, що Ярославський в останні роки дистанціюється від політики, але в нинішній ситуації можливий будь-який розвиток подій: "Це давно не його рівень і розмах. - нагадує Капустін. - Але хіба мало що. Демонстративно дистанціювавшись від політики, Ярославський працює над проектами не так бізнесовими, скільки загальнонаціональними - причому не тільки в Харкові. І якщо він не цікавиться політикою, то політика - від ОП до глави сільради і рядового виборця цікавиться ним".

У разі, якщо Олександр Ярославський все ж таки не буде балотуватися особисто, його роль в місті буде стабілізуючою, вважає експерт. "Саме завдяки йому, структуроутворюючому і структуроутримуючому, думаю, Харкову вдасться уникнути хаосу, неминучого в таких випадках, як вимушений вихід Кернеса з гри престолів. Адже Харків - це занадто ласий шматок, на розподіл якого знайдеться дуже багато бажаючих. Від распальцованних київських чиновників до різномастих бандитів. Однак фактор Ярославського легко остудить запал бажаючих. А найбільш прозорливі політики, якщо передвиборне поле таки звільниться, почнуть шукати у Ярославського підтримку. Тому що публічна підтримка Ярославського - це голоси харків'ян", - прогнозує Капустін.

Як відомо, міський голова Харкова з підтвердженим діагнозом COVID-19, госпіталізований в німецьку клініку "Шаріте".

 
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