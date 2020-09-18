Україна на саміті в жовтні доєднається до "Зеленої Угоди" ЄС

Україна висловила готовність доєднатися до європейської "Зеленого Угоди" і вже 1 жовтня на саміті Україна-ЄС обидві сторони офіційно підтвердять зацікавленість в "Зеленій Угоді".

Про це заявив Голова делегації ЄС в Україні Матті Маасікас вчора на 11-му Європейсько-українському енергетичному Дні – одній з найважливіших конференцій в галузі відновлюваної енергетики та енергоефективності України. Основною темою обговорення цьогорічної конференції було майбутнє української енергетики та її перспективи і розвиток в рамках "Зеленої Угоди" ЄС. Як відомо, ЄС поставив собі амбітну ціль - перетворити Європу на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року. І одним із пріоритетів цієї цілі є розвиток чистої енергетики та зменшення забруднення.

Т.в.о. Міністра енергетики України Ольга Буславець підтвердила на конференції, що Україна прагне долучитись до Європейського зеленого курсу. "На мою думку, "Зелена угода" – це можливість для України стати більш сильнішою. Для забезпечення виконання Зеленої угоди Україна впроваджує потужну енергетичну реформу, яка передбачає системні заходи щодо підвищення енергоефективності України. ВДЕ на сьогодні – це не тільки ключ до успішного розвитку національної економіки, це також ключ до енергетичної нейтральності", - заявила вона.

За словами т.в.о. міністра енергетики, важливим є запропонований сьогодні закон України "Про енергетичну ефективність", який впроваджує Європейську директиву про енергоефективність. На сьогодні Міністерством енергетики вже розроблено Національний план дій з енергоефективності до 2030 року. Цей план включає ряд індикаторів, які дозволять планувати короткострокову, середньострокову та довгострокову траєкторію виконання амбітних цілей, а також аналізувати, наскільки заходи в тій чи іншій сфері є ефективними або потребують коригування.

Народний депутат України, Співголова Міжфракційного об’єднання "Енергетика та довкілля" Леся Василенко запевнила на конференції, що Україна робить поступ щодо наближення до "Зеленої Угоди" ЄС. Сьогодні йде робота разом з міністерство енергетики над законодавчими ініціативами, які допоможуть взаємодії та імплементації "Зеленої Угоди" ЄС в Україні.

Основною темою обговорення цьогорічної конференції було майбутнє української енергетики та її перспективи і розвиток в рамках "Зеленої Угоди" ЄС. Як відомо, ЄС поставив собі амбітну ціль - перетворити Європу на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року. І одним із пріоритетів цієї цілі є розвиток чистої енергетики та зменшення забруднення.

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