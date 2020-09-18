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18 вересня 2020, пʼятниця, 19:23 8
Судова влада 2020-09-18T19:45:01+03:00
Українські Новини
Голова НААУ Ізовітова: До адвокатів почали відкрито ставитися як до перешкоди для винесення обвинувальних виро

Голова НААУ Ізовітова: До адвокатів почали відкрито ставитися як до перешкоди для винесення обвинувальних вироків

Ольга Фандорина
НААУ, Ізовітова
Адвокат. Фото: partner-inform.de
Адвокат. Фото: partner-inform.de

Адвокати почали стикатися з відкритими проявами дискримінації з боку суддів під час запроваджених карантинних обмежень. Особливо відчутно ця тенденція проявляється у Вищому антикорупційному суді України. Про це повідомляє НААУ.

Сьогодні, 18 вересня 2020 року в он-лайн режимі відбулась міжнародна дискусія на тему: "Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні". Захід був організований Національною асоціацією адвокатів України. В ньому також взяли участь представники Міжнародної комісії юристів. 

Під час дискусії, зокрема, розглядалось питання особистої безпеки адвокатів та їх ролі в процесі захисту прав людини в Україні.

"Ми в черговий раз зіткнулися з нерозумінням ролі адвокатури в системі правосуддя з боку так званих органів антикорупційної інфраструктури. При цьому до антикорупційної інфраструктурі рік тому додалася ще одна інституція – це Вищий антикорупційний суд. Він уже став майданчиком дискримінації захисту. Ми бачимо, що в судових засіданнях судді шляхом тиску на обвинувачених фактично змушують їх відмовитися від своїх захисників, інакше їм загрожує зміна запобіжного заходу", - наголосила Голова НААУ Лідія Ізовітова.

Вона зазначила, що останнім часом в судовій практиці посилюється обвинувальний ухил, який є викликом для реалізації прав захисту і гарантій адвокатської діяльності.

"Ми зіткнулися з тим, що до адвокатів почали ставитися як до перешкоди для винесення обвинувальних вироків, і це особливо гостро проявилося під час карантину, введеного з березня цього року. Як не прикро, саме до такого формулювання вдалася голова Верховного суду, подаючи публічний приклад суддям нижчих інстанцій: "поки адвокатура буде сильніше прокуратури, Верховний суд не зможе забезпечувати винесення обвинувальних вироків" - нагадала Ізовітова.

На думку Голови НААУ, такі заяви повністю перекреслюють фундаментальний принцип верховенства права, довіру до суду, змагальність процесу і рівність сторін.

Говорячи про рівень порушень прав адвокатів в Україні, Лідія Ізовітова повідомила що, офіційно зафіксовано тисячі таких фактів. Зокрема, лише в 2019 році регіональні ради адвокатів повідомили про 3 523 випадки порушень прав адвокатів. До Ради адвокатів України як вищого органу адвокатського самоврядування звернулися 106 адвокатів за фактом порушення їх професійних прав. Минулого року 2 адвокатів були вбиті, а ще на трьох були здійснені замахи на вбивство. Крім цього лише у другому кварталі поточного року в Україні сталося 42 санкціоновані обшуки і затримань адвокатів.

За даними регіональних рад, одним з найбільш частих порушень прав адвокатів є відмова в наданні інформації на адвокатський запит. У Київській області про таку відмову повідомили 92 адвоката, у м.Києві - 82. Всього по країні в II кварталі в РАР надійшло 313 звернень адвокатів про ненадання інформації на адвокатський запит, який є гарантованим законом інструментом роботи захисту.

Голова НААУ також повідомила, що цього року Рада адвокатів України прийняла 9 рішень, що стосуються порушень прав адвокатів з боку правоохоронних органів і судів. Більшість з них передбачають звернення до профільних міжнародних організацій, оскільки стосуються абсолютно неприйнятних фактів порушень прав адвокатів з боку органів державної влади.

"Це кримінальні справи проти адвокатів Володимира Богатиря, розслідування проти екс-віце-президента ПАРЄ, адвоката Георгія Логвинського і інших адвокатів, тиск з боку суддів Вищого антикорупційного суду на представників захисту в резонансних справах", - розповіла Ізовітова.

В НААУ повідомили, що сьогоднішня дискусія "Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні" є вже третім спільним заходом, організованим спільно з Міжнародною комісією юристів.

В асоціації також нагадали, що в травні 2020 року МКЮ опублікувала звіт "Між молотом та ковадлом: напади на адвокатів в Україні", до якого  включено результати місії в Україні з 4 по 8 березня 2019 року для оцінки ситуації щодо безпеки та незалежності діяльності адвокатів. За висновками міжнародних експертів адвокати в Україні, незважаючи на спроби влади реформувати судову та правоохоронну системи,  залишаються під прицілом з неприйнятних причин. Адвокатів продовжують ототожнювати з їхніми клієнтами, вони стикаються з перешкодами у діяльності не лише з боку насильницьких екстремістських праворадикальних груп, але також як наслідок зловживання по відношенню до них юридичними процедурами.

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