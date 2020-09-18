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  • Всі кандидати від "Євросолідарності" в Київраду – професіонали з досвідом управлінської роботи, - Володимир Прокопів
18 вересня 2020, пʼятниця, 18:53 368
Політика 2020-09-18T19:45:02+03:00
Українські Новини
Всі кандидати від "Євросолідарності" в Київраду – професіонали з досвідом управлінської роботи, - Володимир Пр

Всі кандидати від "Євросолідарності" в Київраду – професіонали з досвідом управлінської роботи, - Володимир Прокопів

Ольга Фандорина
Місцеві вибори-2020, Володимир Прокопів
Володимир Прокопів. Фото: uk.wikipedia.org/wiki/
Володимир Прокопів. Фото: uk.wikipedia.org/wiki/

Команда "Європейської Солідарності" – найбільш сильна і найбільш професійна команда, яку може отримати Київради. Адже всі кандидати від "ЄС" до міської ради – професіонали з досвідом управлінської роботи. На цьому наголосив голова Київської міської організації партії "ЄС" Володимир Прокопів в ефірі телеканалу "Прямий". Він підкреслив, що пріоритетними завданнями для партії будуть розвиток місцевого самоврядування в столиці, ефективна комунікація з громадою та наближення Києва до європейських стандартів розвитку. 


"Європейська Солідарність" має великий політичний і кадровий капітал. Виборчий список до Київради складається з професіоналів. У багатьох із них за плечима – досвід управлінської та політичної роботи. Із такою командою у нас точно вийде зробити місто кращим. Можете не сумніватися: у наступному скликанні Київської міської ради "ЄС" продовжить втілення європейських практик в управлінні столиці, яких би зусиль нам це не коштувало", - говорить Володимир Прокопів. 

Він зазначив, що "Європейській Солідарності" уже вдалося реалізувати безліч проектів, корисних для міста та киян. Зокрема – Громадський бюджет, який успішно функціонує в столиці з 2017 року. З моменту, коли цей інструмент запрацював, до сьогодні містяни подали понад 5 тисяч ідей. Із них більше тисячі стали переможцями, понад 970 уже реалізовано. Володимир Прокопів підкреслив, що "ЄС" обов’язково продовжить розвивати Громадський бюджет.

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