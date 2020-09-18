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18 вересня 2020, пʼятниця, 18:01 128
Вибори 2020-09-18T18:15:01+03:00
Українські Новини
Партія "Голос" в Дніпрі виступила проти будь-яких махінацій у виборчих комісіях

Партія "Голос" в Дніпрі виступила проти будь-яких махінацій у виборчих комісіях

Петро Стуженко
Голос, Борис Філатов, Геннадій Корбан, Місцеві вибори-2020, Володимир Юрченко, Дніпровська МВК
Святослав Вакарчук та Кіра Рудик. Фото: goloszmin.org
Святослав Вакарчук та Кіра Рудик. Фото: goloszmin.org

Дніпровська міська організація політичної партії "Голос" (голова партії Кіра Рудик, лідер - Святослав Вакарчук) змінила в складі міської виборчої комісії людей, яких раніше призначив туди за їх партійною квотою Геннадій Корбан.

Про це повідомило інтернет-видання Економічні новини.

Як вважають експерти, цією заміною "Голос" зруйнував плани чинного міського голови Бориса Філатова та його політичного партнера Корбана монополізувати політичний вплив на місцевий виборчком, а також саботувати ухвалення потрібних їм рішень.

"Наша політсила, як ви прекрасно знаєте, є чи не єдиною в країні, у якої питання боротьби з корупцією, в тому числі й з корупцією політичної, є базовим та основоположними в партійній ідеології. Тому у всіх неясних або конфліктних ситуаціях ми чинимо просто - в суворій відповідності з законом. Кожне рішення виборчкому, в тому числі й щодо Філатова, потрібно розглядати крізь призму законності, без зайвої його політизації. Я не буду давати ніяких політичних оцінок рішенням міської виборчої комісії, але чітко скажу, що наші представники голосували та будуть голосувати за законом", - прокоментував ситуацію голова міської парторганізації "Голос" Володимир Юрченко.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Юрченко заявив: "Якщо під кого-небудь прогнувся, все, ти не господар свого голосу. За тебе говоритимуть інші, як в ляльковому театрі. Ми все це почали не заради декорацій та балагану".

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