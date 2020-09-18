підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Глухий кут у переговорах по Донбасу є показником непослідовності влади та її страху перед радикалами, – Бойко
18 вересня 2020, пʼятниця, 17:45 8
Політика 2020-09-18T19:45:03+03:00
Українські Новини
Глухий кут у переговорах по Донбасу є показником непослідовності влади та її страху перед радикалами, – Бойко

Глухий кут у переговорах по Донбасу є показником непослідовності влади та її страху перед радикалами, – Бойко

Петро Стуженко
Донбас, ТКГ, перемир'я, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що зараз в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) намітився небезпечний глухий кут, причиною виникнення якого є непослідовність в діях влади, та під загрозою опинилася стійкість перемир'я на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Коли в Парижі підписували протокол про проведення виборів на непідконтрольних територіях з урахуванням "формули Штайнмаєра" і згідно з Мінським угодами, то передбачалося, що проходять вибори, приймається закон про особливий статус і контроль над кордоном переходить до України практично в день виборів. Постанова, проголосована Верховною Радою 15 липня, повністю суперечить досягнутому Зеленським у Парижі. І це викликало ступор у переговорах", – пояснив Юрій Бойко.

Народний депутат підкреслив, що така політика суперечить очікуванням людей, для яких стійке перемир'я було шансом на досягнення стійкого миру.

"Люди, які 6 років живуть під обстрілами, хочуть нормального життя, хочуть, щоб діти спокійно ходили до шкіл і садочків, була робота, можна було спокійно засинати і прокидатися без страху обстрілів і вибухів. Люди хочуть не замороженого конфлікту, а стійкого миру", – сказав Бойко.

Однак, за словами співголови фракції ОПЗЖ, дієвих політичних кроків до реалізації стійкого миру не видно ні у президента, ні у міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ми відверто говоримо, що якщо не буде політичної волі, якщо буде страх перед радикалами, які намагаються своїми діями, своєю войовничою риторикою натиснути на владу – руху вперед не буде. Сьогодні саме український парламент повинен відігравати більш активну роль у мирному процесі та почати приймати закони, передбачені Мінськими угодами. Фракція ОПЗЖ вже зареєструвала пакет мирних законодавчих ініціатив. І Верховна Рада повинна проявити політичну волю, перейти до їх розгляду і зробити все можливе, щоб в Україні настав мир", – резюмував Юрій Бойко.

18 вересня фракція ОПЗЖ зареєструвала проект постанови №4123 про забезпечення виборів у Донецькій і Луганській областях. Авторами проекту постанови виступили Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович та інші народні депутати фракції.

Більше новин про: Донбас ТКГ перемир'я Юрій Бойко ОПЗЖ

Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хр...
Фокін спростував заяви про те, що "Страна" нібито ...
На Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, влаш...
Бюджет-2021 повинен бути бюджетом соціальної справ...
Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього приєднуються Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ
Хасиди пішли з "Нових Яриловичів" на кордоні з Білоруссю, залишивши купи сміття
Новини
ДТП з двома вантажівками і мікроавтобусом. Фото: Патрульна поліція Київської області.
У ДТП під Києвом зіткнулися дві вантажівки і мікроавтобус. Один водій загинув 19:47
"Енергоатом" намагаються втягнути в інформаційні війни та публікують фейки, – Котін 19:46
Голова НААУ Ізовітова: До адвокатів почали відкрито ставитися як до перешкоди для винесення обвинувальних вироків 19:23
Гривня з понеділка знову подешевшає. Офіційний курс нацвалюти 19:03
МЗС Франції спростило процедуру отримання віз одній категорії іноземців 19:02
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ 14:55
більше новин
Область піднялась на 9-е місце в рейтингу розвитку регіонів, – чернігівський губернатор Прокопенко 17:09
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень 11:27
більше новин
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok