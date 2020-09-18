Глухий кут у переговорах по Донбасу є показником непослідовності влади та її страху перед радикалами, – Бойко

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що зараз в переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) намітився небезпечний глухий кут, причиною виникнення якого є непослідовність в діях влади, та під загрозою опинилася стійкість перемир'я на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Коли в Парижі підписували протокол про проведення виборів на непідконтрольних територіях з урахуванням "формули Штайнмаєра" і згідно з Мінським угодами, то передбачалося, що проходять вибори, приймається закон про особливий статус і контроль над кордоном переходить до України практично в день виборів. Постанова, проголосована Верховною Радою 15 липня, повністю суперечить досягнутому Зеленським у Парижі. І це викликало ступор у переговорах", – пояснив Юрій Бойко.

Народний депутат підкреслив, що така політика суперечить очікуванням людей, для яких стійке перемир'я було шансом на досягнення стійкого миру.

"Люди, які 6 років живуть під обстрілами, хочуть нормального життя, хочуть, щоб діти спокійно ходили до шкіл і садочків, була робота, можна було спокійно засинати і прокидатися без страху обстрілів і вибухів. Люди хочуть не замороженого конфлікту, а стійкого миру", – сказав Бойко.

Однак, за словами співголови фракції ОПЗЖ, дієвих політичних кроків до реалізації стійкого миру не видно ні у президента, ні у міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ми відверто говоримо, що якщо не буде політичної волі, якщо буде страх перед радикалами, які намагаються своїми діями, своєю войовничою риторикою натиснути на владу – руху вперед не буде. Сьогодні саме український парламент повинен відігравати більш активну роль у мирному процесі та почати приймати закони, передбачені Мінськими угодами. Фракція ОПЗЖ вже зареєструвала пакет мирних законодавчих ініціатив. І Верховна Рада повинна проявити політичну волю, перейти до їх розгляду і зробити все можливе, щоб в Україні настав мир", – резюмував Юрій Бойко.

18 вересня фракція ОПЗЖ зареєструвала проект постанови №4123 про забезпечення виборів у Донецькій і Луганській областях. Авторами проекту постанови виступили Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович та інші народні депутати фракції.

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