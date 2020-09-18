Область піднялась на 9-е місце в рейтингу розвитку регіонів, – чернігівський губернатор Прокопенко

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА) Андрій Прокопенко повідомив, що за даними моніторингу Міністерства розвитку громад та територій Чернігівська область вийшла на 9-те місце в рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів України за січень-червень 2020 року.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Чернігівської ОДА.

За підсумками січня-вересня 2019 року область займала 15-те місце, за підсумками січня-грудня 2019 року область також була на 15-му місці. Суттєво покращити ситуацію вдалося в першому кварталі 2020 року – за підсумками січня-березня 2020 року область піднялась на три сходинки та вийшла на 12-е місце. В другому кварталі 2020 року вдалось ще більше покращити цей результат – за підсумками січня-червня 2020 року область вийшла на 9-те місце серед усіх регіонів України.

За всю історію діючої Методики моніторингу та оцінки результативності державної регіональної політики, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України 21.10.2015 року – Чернігівська область вперше піднялась на 9-е місце серед регіонів України.

Прокопенко прокоментував ці здобутки так: "Завдяки злагодженим діям команди ми підняли область на 9-е місце в рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів, це найвищий результат за всю історію моніторингу. Це потужна командна робота, а завжди там, де є злагода – є результат".

Високі темпи зростання забезпечено за 4 напрямками:

1. Фінансова самодостатність – область піднялась одразу на 11 сходинок (з 14-го на 3-є місце серед регіонів).

Так, за темпами зростання доходів місцевих бюджетів область вийшла на 5-е місце. Результат – 105,4%, при середньому по Україні 101,9%. По доходах місцевих бюджетів на 1 особу – на 9-му місці з показником 3 тис. гривень, середньостатистичний по Україні – 3,4 тис. гривень.

2. Економічна ефективність – область піднялась на 4 позиції (з 13-го на 9-е місце серед регіонів).

Чернігівська область – лідер за індексом зростання будівельної продукції. Зростання у 1,4 раза. Загальний по Україні – 94,5%.

3. Розвиток інфраструктури – область піднялась одразу на 6 позицій (з 19-го місця вийшли на 13-е).

4. Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця – область піднялась на 6 позицій (з 23-го на 17-е місце серед регіонів).

Серед іншого, область зменшила заборгованість з виплати заробітної плати й за цим показником посіла 8-е місце серед регіонів України. Результат – 1% при середньостатистичному по Україні 3,6%.

За обсягом прямих іноземних інвестицій на 1 особу з початку інвестування область вийшла на 8-му позицію (447,4 гривень на 1 особу).

За індексом капітальних інвестицій – піднялись на 13-ту позицію (область - 64,6%, Україна - 65,1%), таке саме місце займаємо за обсягом експорту товарів на 1 особу (область - 384,6 доларів США).

Загалом, експорт товарів з області продовжує зростати, в той час, як в цілому по Україні експорт товарів падає.

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