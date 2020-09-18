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  • Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить вартість продуктів харчування в магазинах, – нардеп
18 вересня 2020, пʼятниця, 16:11 158
Податки 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить вартість продуктів харчування в магазинах, – нардеп

Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить вартість продуктів харчування в магазинах, – нардеп

Петро Стуженко
За майбутнє, Аграрії, Законопроект №3656, Зниження ПДВ, Іван Чайківський
Іван Чайківський. Фото: agropolit.com
Іван Чайківський. Фото: agropolit.com

Ухвалення загалом законопроекту №3656 при зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) для аграріїв дозволить знизити ціни у торгових мережах і тим самим привабить покупців, які вже почали їздити за товарами до Польщі.

Про це розповів секретар парламентського аграрного комітету, народний депутат від партії "За майбутнє" Іван Чайківський.

17 вересня Верховна Рада України ухвалила законопроект в першому читанні. "Аграрний сектор вже давно чекає на цей законопроєкт. Якщо ми подивимось на наших сусідів-поляків, у них на м'ясо та молоко 7% ПДВ. В нас 20% ПДВ – і ми бачимо, як наші громадяни їздять в Європу на закупи за товарами. Після запровадження цього законопроекту ми зможемо знизити вартість товарів на полицях магазинів. І товари українських виробників будуть більш конкурентними", – сказав Чайківський.

Нагадаємо, законопроект №3656 пропонує зниження ставки ПДВ для аграрного сектора з 20% до 14% при операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України великої рогатої худоби, свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи,  соєвих бобів, насiння льону, свирiпи, ріпаку, соняшнику, насіння та плоди iнших олiйних, цукрових буряків.

Зменшенням ставки ПДВ законодавці планують стимулювати детінізацію в агропромисловому комплексі (АПК) і тим самим збільшити податкові надходження до бюджету, а також дещо компенсувати агровиробникам втрати оборотних коштів через скасування спецрежиму ПДВ. Фермери та аграрні асоціації неодноразово закликали Верховну Раду ухвалити законопроект №3656 якомога скоріше.

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