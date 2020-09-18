підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 15:55 11
Верховна Рада і партії 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
Секретар РНБО Данилов повинен піти у відставку за розпалювання релігійної ворожнечі та гоніння на віруючих, –

Секретар РНБО Данилов повинен піти у відставку за розпалювання релігійної ворожнечі та гоніння на віруючих, – ОПЗЖ

Петро Стуженко
РНБО України, ОПЗЖ, Олексій Данилов, Відставка чиновника
Олексій Данилов. Фото: Facebook
Олексій Данилов. Фото: Facebook

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає відставки секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова через його погрози на адресу релігійних організацій, розпалювання релігійної ворожнечі та провокування громадянського конфлікту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Секретар Ради, яку очолює Президент України Володимир Зеленський, попередив про можливість кримінального переслідування за участь в суто мирних заходах: конференціях, круглих столах, міжнародних форумах і хресних ходах. Образливий, цинічний і загрозливий тон чиновника, а також наведена їм аргументація не залишають сумнівів, що об'єктом гонінь знову обрано Українську православну церкву", - зазначили в офіційній заяві партії.

Також в ОПЗЖ нагадали про факти нападів націоналістів-радикалів на священиків та учасників хресних ходів, закидання камінням ікон при повній бездіяльності влади. "Заяви секретаря РНБО підтверджують, що Зеленський та його оточення йдуть шляхом Порошенка не лише в питаннях армії, дискримінації російської мови, але й в питанні організації гонінь на церкву та віруючих", - вважають опозиціонери.

На думку представників "Опозиційної платформи - За життя", подібні заяви Данилова є частиною кампанію з цькування Української православної церкви і свідчать про повернення до антинародної та антиконституційної політики режиму Порошенка.

"Вимагаємо негайної відставки секретаря РНБО Данилова за втручання в справи церкви, перевищення влади й використання свого становища для чергової спроби обмеження конституційних прав громадян, за розпалювання релігійної ворожнечі та провокування громадянського конфлікту. Якщо відставка Данилова не відбудеться, це буде означати, що переслідування за релігійними мотивами здійснюється за вказівкою Президента України Володимира Зеленського і він несе за це повну відповідальність", - підсумували в заяві ОПЗЖ.

Більше новин про: РНБО України ОПЗЖ Олексій Данилов Відставка чиновника

У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
МОЗ скасувало обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції
Новини
Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить вартість продуктів харчування в магазинах, – нардеп 16:11
Секретар РНБО Данилов повинен піти у відставку за розпалювання релігійної ворожнечі та гоніння на віруючих, – ОПЗЖ 15:55
У НБУ вважають, що новий транш від МВФ прийде до Нового року 15:49
Триває інтеграція «Особистого кабінету адвокату» з «Електронним судом», - Гвоздій 15:45
У 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова 15:40
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Тютюн під контролем. Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів 11:41
більше новин
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
За серпень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями 12:00
Квартирні злодії вигадали нові прийоми. Як зрозуміти, що квартиру збираються обікрасти 05:15
більше новин
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok