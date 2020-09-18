Секретар РНБО Данилов повинен піти у відставку за розпалювання релігійної ворожнечі та гоніння на віруючих, – ОПЗЖ

Секретар РНБО Данилов повинен піти у відставку за розпалювання релігійної ворожнечі та гоніння на віруючих, –

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає відставки секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова через його погрози на адресу релігійних організацій, розпалювання релігійної ворожнечі та провокування громадянського конфлікту.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Секретар Ради, яку очолює Президент України Володимир Зеленський, попередив про можливість кримінального переслідування за участь в суто мирних заходах: конференціях, круглих столах, міжнародних форумах і хресних ходах. Образливий, цинічний і загрозливий тон чиновника, а також наведена їм аргументація не залишають сумнівів, що об'єктом гонінь знову обрано Українську православну церкву", - зазначили в офіційній заяві партії.

Також в ОПЗЖ нагадали про факти нападів націоналістів-радикалів на священиків та учасників хресних ходів, закидання камінням ікон при повній бездіяльності влади. "Заяви секретаря РНБО підтверджують, що Зеленський та його оточення йдуть шляхом Порошенка не лише в питаннях армії, дискримінації російської мови, але й в питанні організації гонінь на церкву та віруючих", - вважають опозиціонери.

На думку представників "Опозиційної платформи - За життя", подібні заяви Данилова є частиною кампанію з цькування Української православної церкви і свідчать про повернення до антинародної та антиконституційної політики режиму Порошенка.

"Вимагаємо негайної відставки секретаря РНБО Данилова за втручання в справи церкви, перевищення влади й використання свого становища для чергової спроби обмеження конституційних прав громадян, за розпалювання релігійної ворожнечі та провокування громадянського конфлікту. Якщо відставка Данилова не відбудеться, це буде означати, що переслідування за релігійними мотивами здійснюється за вказівкою Президента України Володимира Зеленського і він несе за це повну відповідальність", - підсумували в заяві ОПЗЖ.

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