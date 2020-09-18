Триває інтеграція «Особистого кабінету адвокату» з «Електронним судом», - Гвоздій

Національна асоціація адвокатів України проводить активне впровадження інтеграції електронного «Особистого кабінету адвокату» і підсистеми Єдиної судової інформаційної-телекомунікаційної системи «Електронноий суд».

Про це на засіданні Ради адвокатів України повідомив заступник голови РАУ, голова робочої групи НААУ з питань впровадження електронного правосуддя в Україні Валентин Гвоздій, повідомляє Advokat Post.

«Вже незабаром кожен адвокат, який має свій електронний кабінет, зможе ідентифікувати себе саме як адвокат, наприклад для участі в судових засіданнях онлайн. Національна асоціація надзвичайно інтенсивно здійснює інтеграцію, вже є перші результати, ми проводимо тестування. І я думаю вже найближчим часом ми зможемо оголосити, що наш реєстр вже повністю інтегрований і працює», – розповів він.

Валентин Гвоздій зазначив що в цьому контексті підвищується важливість використання адвокатами власних електронних кабінетів. Всього на сьогодні 22 663 адвокатів користуються електронними кабінетами.

Всього наразі в Україні майже 60 тисяч адвокатів.

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