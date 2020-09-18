НААУ долучили до справи про конституційність закону «Про Вищий антикорупційний суд», - Ізовітова

Конституційний суд залучив Національну асоціацію адвокатів до конституційного провадження щодо конституційності закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Про це повідомила Голова НААУ та Ради суддів України Лідія Ізовітова під час засідання САУ, передають Українські Новини.

Вона розповіла, що в Конституційному суді за конституційним поданням 49 народних депутатів відкрито провадження щодо конституційності закону «Про Вищий антикорупційний суд».

«До нас надійшла ухвала Конституційного суду і лист голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Він повідомляє нам, що постановою Конституційного суду нас, Національну асоціацію адвокатів України залучено до конституційного виробництва з цього питання. Це велика честь, бути залученим в конституційне провадження і ми вже навіть визначилися з представниками нашими, які братимуть участь в цьому засіданні », - зазначила Ізовітова.

Вона додала, що роль адвокатів у ВАКС нівелюються, спостерігаються перманентні скарги від адвокатів і певний тренд на зловживання повноваженнями з боку суддів ВАКС.

Серед основних порушень: ігнорування принципу змагальності процесу, незабезпечення конституційних положень судового захисту звинувачення, відвертий тиск на захисників і їх клієнтів.

Крім того, Ізовітова повідомила, що в рамках підготовки висновків до законопроєкту №3711 про зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» «Венеціанська комісія» також звернулася до НААУ з приводу її позиції.

«Наше бачення зацікавило експертів «Венеціанської комісії» і я отримала лист з проханням міркування, пропозиції та зауваження НААУ направити до Ради Європи і «Венеціанської комісії» , - повідомила Ізовітова.

Засідання Ради адвокатів пройде 18 і 21 вересня. САУ розгляне результати діяльності Робочих груп з вироблення внесення змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з приводу позиції голови комітету ВРУ з питань правової політики Костіна щодо реформування КДКА регіонів; надання Вищій раді правосуддя коментарів (пропозицій) до проєкту рекомендацій щодо доступу до правосуддя в умовах карантину; недотримання процедури допуску та складення кваліфікаційного іспиту, результати діяльності комісії з аналізу практики Верховного Суду.

Крім того, в рамках засідання САУ відбудеться міжнародна дискусія на тему: «Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні». Захід проводять спільно НААУ та Міжнародна комісія юристів (МКЮ).

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини