підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 14:49 9
Судова влада 2020-09-18T16:45:03+03:00
Українські Новини
НААУ долучили до справи про конституційність закону «Про Вищий антикорупційний суд», - Ізовітова

НААУ долучили до справи про конституційність закону «Про Вищий антикорупційний суд», - Ізовітова

Николай Савенко
САУ, НААУ, Конституційний Суд
Адвокатура Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент
Адвокатура Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент

Конституційний суд залучив Національну асоціацію адвокатів до конституційного провадження щодо конституційності закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Про це повідомила Голова НААУ та Ради суддів України Лідія Ізовітова під час засідання САУ, передають Українські Новини.

Вона розповіла, що в Конституційному суді за конституційним поданням 49 народних депутатів відкрито провадження щодо конституційності закону «Про Вищий антикорупційний суд».

«До нас надійшла ухвала Конституційного суду і лист голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Він повідомляє нам, що постановою Конституційного суду нас, Національну асоціацію адвокатів України залучено до конституційного виробництва з цього питання. Це велика честь, бути залученим в конституційне провадження і ми вже навіть визначилися з представниками нашими, які братимуть участь в цьому засіданні », - зазначила Ізовітова.

Вона додала, що роль адвокатів у ВАКС нівелюються, спостерігаються перманентні скарги від адвокатів і певний тренд на зловживання повноваженнями з боку суддів ВАКС.

Серед основних порушень: ігнорування принципу змагальності процесу, незабезпечення конституційних положень судового захисту звинувачення, відвертий тиск на захисників і їх клієнтів.

Крім того, Ізовітова повідомила, що в рамках підготовки висновків до законопроєкту №3711 про зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» «Венеціанська комісія» також звернулася до НААУ з приводу її позиції.

«Наше бачення зацікавило експертів «Венеціанської комісії» і я отримала лист з проханням міркування, пропозиції та зауваження НААУ направити до Ради Європи і «Венеціанської комісії» , - повідомила Ізовітова.

Засідання Ради адвокатів пройде 18 і 21 вересня. САУ розгляне результати діяльності Робочих груп з вироблення внесення змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з приводу позиції голови комітету ВРУ з питань правової політики Костіна щодо реформування КДКА регіонів; надання Вищій раді правосуддя коментарів (пропозицій) до проєкту рекомендацій щодо доступу до правосуддя в умовах карантину; недотримання процедури допуску та складення кваліфікаційного іспиту, результати діяльності комісії з аналізу практики Верховного Суду.

Крім того, в рамках засідання САУ відбудеться міжнародна дискусія на тему: «Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні». Захід проводять спільно НААУ та Міжнародна комісія юристів (МКЮ).

Більше новин про: САУ НААУ Конституційний Суд

У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
МОЗ скасувало обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції
Новини
Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить вартість продуктів харчування в магазинах, – нардеп 16:11
Секретар РНБО Данилов повинен піти у відставку за розпалювання релігійної ворожнечі та гоніння на віруючих, – ОПЗЖ 15:55
У НБУ вважають, що новий транш від МВФ прийде до Нового року 15:49
Триває інтеграція «Особистого кабінету адвокату» з «Електронним судом», - Гвоздій 15:45
У 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова 15:40
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Тютюн під контролем. Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів 11:41
більше новин
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
За серпень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями 12:00
Квартирні злодії вигадали нові прийоми. Як зрозуміти, що квартиру збираються обікрасти 05:15
більше новин
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok