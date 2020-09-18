Уряд "банкрутує" єдине прибуткове енергетичне підприємство України "Укргідроенерго", - ЗМІ

Уряд України планує перепідпорядкувати державну компанію "Укргідроенерго" безпосередньо прем'єр-міністру Денису Шмигалю, інформує портал vesti.ua. Такий крок уряду експерти розцінюють як рейдерську атаку на "Укргідроенерго" з метою отримати контроль за останнім прибутковим підприємством енергетичної галузі.

Збиток "Укренерго" склав 18 млрд. грн за перше півріччя 2020 р, збиток НАЕК "Енергоатом" - 2,65 млрд. грн, збиток "Центренерго" - 493 млн грн. "Укргідроенерго" закінчила перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатила до бюджету 1 млрд. грн дивідендів.

Спроба уряду Дениса Шмигаля взяти під контроль "Укргідроенерго" реалізується за спиною Президента Володимира Зеленського. Таким рішенням прем'єр Шмигаль підриває авторитет Зеленського і завдає шкоди його репутації, так як складається враження, що Президент є співучасником рейдерського захоплення "Укргідроенерго".

Група народних депутатів фракції "Слуга народу" звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля та т.в.о. міністра енергетики Ольги Буславец з вимогою роз'яснити причини на стільки швидкого і непрозорого перепідпорядкування єдиного прибуткового державного підприємства електрогенерації.

Рішення уряду Шмигаля перепідпорядкувати "Укргідроенерго" є порушенням міжнародних домовленостей України і ЄС. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС забороняє Кабміну управляти майном підприємств, в т.ч. "Укргідроенерго". Держава може управляти "Укргідроенерго" та іншою власністю або через Мінфін, або через Мінекономіки, або через профільне міністерство.

Рішення уряду щодо "Укргідроенерго" спрямоване на подальший продаж "Укргідроенерго" зацікавленим бізнес-структурам. При цьому "Укргідроенерго" отримала міжнародні кредити від Європейського інвестиційного банку, а в кредитній угоді значиться, що до повернення кредитів не може бути ні реорганізації, ні об'єднання, ні поділу, ні інших дій із компанією.

Міжнародні договори передбачають, що "Укргідроенерго" веде роботу виключно через Міненерго. А правила Організації економічного співробітництва і розвитку прямо забороняють поєднувати володіння та управління державною власністю. Відповідно Кабмін не може керувати "Укргідроенерго".

Компанія "Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік (7.00-10.00 і 18.00-21.00). Зараз компанія демонструє ефективну і прибуткову діяльність. Перепідпорядкування "Укргідроенерго" призведе до занепаду компанії і відмови ЄБРР і Світового банку фінансувати проекти будівництва нових ГЕС і ГЕАС.

Уряд демонструє низьку ефективність і лобізм при управлінні енергетичними стратегічними державними підприємствами. Зокрема, уряд втручався в діяльність компанії "Енергоатом", що призвело до накопичення 20 млрд. грн боргів "Енергоатомом".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль працював в компанії "ДТЕК Західенерго".

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