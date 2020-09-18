На Дніпропетровщині ремонтують траси на Миколаїв та Кривий Ріг

На Дніпропетровщині в рамках Національної програми "Велике будівництво" проходить активний ремонт траси H-11 Дніпро - Миколаїв і траси М-04 Дніпро - Кривий Ріг.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Юрій Голик, опублікувавши фото і відео ремонтних робіт.

Національна Програма "Велике Будівництво", ініціатором якої виступив Президент Володимир Зеленський, передбачає будівництво та ремонт 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, а також 4 000 км доріг національного значення і 2500 км - місцевого.

Як повідомлялося, у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.

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