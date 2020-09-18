Адвокати Януковича вимагають від ДБР оприлюднити факти здачі Криму Турчиновим, Яценюком і Порошенком

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича вимагають від ДБР оприлюднити факти здачі Криму Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком і Петром Порошенком.

Про це у себе в Facebook написав адвокат Віталій Сердюк.

За його словами, також захисники Януковича вимагають спростувати поширену раніше недостовірну інформацію.

"Звертаємося до державного бюро розслідувань з вимогою оприлюднити обставини і факти, які дійсно мали місце взимку 2014 року і спростувати поширену недостовірну інформацію про вину четвертого Президента України Віктора Януковича у втраті Криму", - пише Сердюк.

За його словами, під час досудового розслідування справи про втрату Криму було встановлено ряд фактів і обставин, які були викладені захистом в документальному фільмі і повністю суперечать оприлюдненої позиції ДБР.

На думку адвоката Януковича, ДБР для об'єктивного інформування громадськості має не тільки спростувати поширену недостовірну інформацію, а й опублікувати ряд фактів причетності до здачі Криму Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка і Петра Порошенка.

За словами Сердюка, ці факти встановлені під час досудового розслідування у справі 62019000000000403:

1. У лютому 2014 року Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Петро Порошенко та інші особи, в антиконституційний спосіб захопили державну владу, здійснили збройне державний переворот.

2. Плануючи захоплення державної влади, всі ці особи розуміли, що їхні дії будуть створювати ризики для територіальної цілісності України, і, що люди в Криму, на Півдні і Сході України не підтримають держпереворот і це може привести до втрати територій Автономної Республіки Крим та південно-східної частини України.

3. Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко та інші особи були обізнані, що їх дії з організації масових заворушень, захоплення адміністративних будівель викликали неприйняття у жителів Криму, в зв'язку з чим депутати Верховної Ради АР Крим неодноразово робили офіційні заяви, що в разі незаконної зміни влади в Києві, Крим буде ставити питання про відділення від України.

4. Захопивши владу, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко та інші вирішили не вчиняти дії для збереження територіальної цілісності України, а навпаки, сприяли відділенню Криму. Метою також було - позбутися небажаного електорату. Так, 20.02.2014 був організований напад на колону автобусів з жителями Криму в районі міста Корсунь-Шевченківський, оприлюднені заяви про прямування до Криму «поїздів дружби», прийнятий «мовний закон». Це спровокувало очікувану реакцію кримчан у вигляді проведення мітингів з метою відокремлення від України і приєднання до Російської Федерації, на що і розраховувала нова київська влада.

5. Зі свого боку, особи з числа тодішнього вищого керівництва Сполучених Штатів Америки, які керували діями Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка і Петра Порошенка, будучи зацікавленими у втягуванні Російської Федерації в геополітичний конфлікт, дали останнім вказівку не здійснювати дій по захисту територіальної цілісності України військовим шляхом.

6. Крім того, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко та інші розраховували, що в разі приєднання Криму до Російської Федерації, остання визнає їх легітимність.

7. Здійснюючи державну зраду і виконуючи вказівки «іноземних партнерів», які збігалися з їх особистими інтересами, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк та Петро Порошенко забезпечили призначення на посаду Міністра оборони особи, яка не мала необхідного досвіду і не була здатна організувати військовий захист території держави; заблокували призначення керівника Антитерористичного центру СБУ - особи, яка першою мала відреагувати і провести операцію зі звільнення захоплених 27.02.2014 будівель Верховної Ради і Ради міністрів АР Крим.

8. Петро Порошенко, як уповноважений Верховної Ради України на проведення переговорів, 28.02.2014 перебуваючи в Сімферополі, не прийняв жодних дієвих заходів з метою стабілізації ситуації в Криму.

9. Олександр Турчинов, як голова РНБО, 28.02.2014 провів засідання в незахищеному приміщенні і в присутності осіб без допуску до державної таємниці, на якому було вирішено не вводити воєнний стан і не застосовувати Збройні сили України на території Автономної республіки Крим.

10. На засіданні РНБО 28.02.2014 було чітко зазначено, що західні партнери радять українській владі не здійснювати якихось різких дій в АР Крим, як і було зроблено.

11. 28.02.2014 за рішенням керівництва Державної прикордонної служби України, загони морської охорони з Криму були передислоковані до Бердянська і Одесу, залишивши морську ділянку державного кордону України без захисту.

12. 01.03.2014 Олександр Турчинов призначив командувачем ВМС ЗСУ Дениса Березовського, який на наступний день перейшов на сторону флоту Криму і зачитав присягу на вірність жителям АР Крим.

13. Крім здійснення цього, Олександр Турчинов, як виконуючий обов'язки Верховного головнокомандувача, заблокував дії військових з метою захисту території України. Так, 27.02.2014 було скасовано стан повної бойової готовності, в яке були приведені Збройні сили України після захоплення Верховної Ради і Ради міністрів АР Крим. 01.03.2014 - припинена операція з перекидання повітряно-десантних військ на Перекопський перешийок, з метою деблокування, і на аеродроми Саки і Кіровське - з метою використання в якості аеродромів базування для нарощування сил.

14. В умовах такої повної бездіяльності української влади, 11.03.2014 Верховна Рада АР Крим і Севастопольська міська рада ухвалили декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. 16.03.2014 було проведено референдум про статус Криму, за результатами якого було прийнято рішення про приєднання Криму до Російської Федераціі.

15. 23.03.2014 Турчинов видав указ про виведення військових частин з АР Крим на територію материкової України. За його словами, тоді українські війська "виконали свій обов'язок в Криму" і повинні були передислокуватися. Саме це і був момент остаточної здачі Криму.

"ДБР вже не вперше за останні кілька місяців поширює недостовірну інформацію щодо четвертого Президента України. Така практика має бути припинена, інформація спростована, а дійсно винні, як в злочинах проти свого народу і цілісності своєї держави, так і в приховуванні цих злочинів - покарані" , - написав Сердюк.

Нагадаємо, ДБР вирішило звинуватити в здачі Криму Януковича замість Турчинова.

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