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18 вересня 2020, пʼятниця, 13:26 144
Вибори 2020-09-18T13:33:14+03:00
Українські Новини
"Удар" йде на вибори у Києві, – Кличко

"Удар" йде на вибори у Києві, – Кличко

Петро Стуженко
УДАР, Віталій Кличко, Мер Києва, Київрада, Місцеві вибори-2020
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко під час зборів Київської міської організації політичної партії "УДАР" заявив, що партія "УДАР" розуміє свою відповідальність перед киянами, а тому працює виключно з киянами і для киян.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Сьогодні ми зібралися в такому гарному місці. І з гідними намірами. Щоб заявити, що "УДАР", наша команда, йде на вибори до Київради. Йде, щоб і надалі змінювати столицю! Ми не даємо пустих обіцянок, бо виконуємо те, що плануємо, - наголосив Кличко. - Ми розуміємо свою відповідальність перед киянами. І тому працюємо виключно з киянами і для киян. І я вдячний за довіру і за підтримку кожному мешканцю нашого міста. Без підтримки людей, без їх зауважень, і без критики також – ми не зробили в Києві того, що вже є на сьогоднішній день", - підкреслив мер столиці.

Він зауважив, що за останні 6 років зроблено, насправді, немало. Київ змінюється. І це бачать і кияни, і гості столиці. Так, здійснюється капітальний ремонт доріг - майже 1100 км за останні роки. За кілька років оновлено 47 мостів та шляхопроводів, якими не займалися десятиліттями. Практично заново звели Шулявський та Борщагівський шляхопроводи, шляхопроводи на Богатирській, Русанівський міст. І продовжується оновлення інших інфраструктурних об'єктів.

"В кінці наступного року здамо 2 нові станції метро на Виноградар. Ми добудуємо Подільсько-Воскресенський мостовий перехід! Щоб не говорили і як би не маніпулювали деякі сили. І розпочнемо будівництво метро на Троєщину! Не припиняємо і будівництво та реконструкцію шкіл та садочків, ремонти та оснащення міських лікарень, оновлення парків і скверів. Разом з громадою ми врятували не одну зелену зону від забудови. З історичного центру міста зробили справжню туристичну перлину: звели пішохідно-велосипедний міст, оновили парк “Володимирська гірка”, Алею художників, частину Пейзажної Алеї, звели сходи на Поділ", - наголосив Кличко.

За його словами, столиця закуповує новий громадський транспорт - сучасні тролейбуси, трамваї та автобуси - навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. Так, до кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. Перша партія – близько 100 автобусів - очікується вже в жовтні. Решта - до кінця року.

"Звісно, ще багато чого потрібно зробити.Найбільшим викликом сьогодні я б назвав пандемію коронавірусу. Адже ми повинні захистити здоров'я та життя людей. А також повинні підтримувати та розвивати економіку міста, яку вражає криза. Бо значну частину ресурсів, які ми планували вкласти у розбудову інфраструктури, спрямовуємо на боротьбу з поширенням COVID-19 та захист киян", - підкресли мер.

Він зауважив, що місто створює сприятливі умови і надає пільги бізнесу, бо підприємці – це опора економіки міста. І бізнес повинен продовжувати працювати. Також міська влада піклується про соціально-незахищених киян, яким сьогодні найскладніше. Особлива увага – і до медиків, бо вони сьогодні – на передовій у боротьбі за здоров'я і життя людей.

"Багато ще викликів, які потрібно подолати. Це і зношені тепломережі, в які десятиліттями не вкладали коштів. І питання екології та переробки твердих побутових відходів. І подальше оновлення інфраструктури. Боротьба з незаконною забудовою. Але, як би не було складно, коли є команда однодумців, що налаштовані працювати на результат, - ми все подолаємо і ми переможемо! Бо з чого ми починали в 2014 році? Коли бюджет столиці був менше, ніж борг міста! Борг тоді складав 25 млрд гривень. А бюджет - 18 млрд. Київ був на межі банкрутства. І ми витягли столицю з боргової ями, почали зміни в Києві, - сказав мер. - Бюджет цього року – вже 60 млрд гривень! Тому головне – не відступати від принципів і завжди пам'ятати, що тебе обрали люди. Ти працюєш для них. І не повинен їх розчарувати! У нас є досвід і успіх втілених проектів. У нас є багато планів, які ми обов'язково реалізуємо! Бо знаємо що і як потрібно робити", - підкреслив Кличко.

Мер Києва зауважив, що буде непросто. Але перемога приходить до тих, хто багато працює і вміє згуртувати навколо себе людей.

"Я вірю в нашу команду. Вірю в нашу справу і в наш успіх! У мене є амбіція – зробити Київ успішною європейською столицею! Містом комфортним і для життя в ньому, і для роботи, і для відпочинку. Я бував у багатьох містах світу і в багатьох жив. Але Київ – найкрасивіше і найатмосферніше місто! Це так. І ми маємо честь і можливість зробити його найкращим!" - наголосив Віталій Кличко.

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