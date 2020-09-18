підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 вересня 2020, пʼятниця, 15:40 7
Судова влада 2020-09-18T16:15:02+03:00
Українські Новини
У 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова

У 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова

Николай Савенко
НААУ, Адвокатура, Адвокати, порушення, Ізовітова
Лідія Ізовітова. Фото: прес-служба НААУ
Лідія Ізовітова. Фото: прес-служба НААУ

У 2019 році регіональні ради адвокатів зафіксували 3 523 випадки порушення прав адвокатів.

Про це повідомила голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова під час міжнародної дискусії на тему: «Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні», організованої НААУ та Міжнародною комісією юристів (МКЮ).

«Тільки в минулому році регіональні ради адвокатів зафіксували 3 523 випадки порушення прав адвокатів. Тільки вдумайтеся в цю цифру! До Ради адвокатів України, як до вищого органу адвокатського самоврядування, звернулися 106 адвокатів за фактом порушення їх професійних прав. Два адвокати в минулому році були вбиті, на трьох адвокатів в минулому році були здійснені замахи на вбивство», - розповіла вона.

Ізовітова додала, що у 2020 році ситуація не виправилася. Тільки за другий квартал 2020 року відбулася 42 санкціоновані обшуки і затримання адвокатів.

За даними регіональних рад, одне з найчастіших порушень прав адвокатів - відмова від надання інформації у відповідь на адвокатський запит.

У Київській області в цьому році відмовилися дати інформацію 92 адвокатам, а в Києві - 82. Всього по країні в другому кварталі до рад адвокатів надійшло 313 звернень адвокатів про неподання інформації на адвокатські питання.

У 2020 році РАУ ухвалила 9 рішень щодо порушень прав адвокатів з боку правоохоронних органів. Більшість цих рішень передбачає звернення до міжнародних організацій, оскільки стосується кричущих порушень прав захисників.

Нещодавно створений Вищий антикорупційний суд став площадкою для дискримінації адвокатів та їхніх клієнтів, фактично судді ВАКС ставляться до адвокатів, як до певної перешкоди для ухвалення потрібних рішень. Також зневажливе ставлення до адвокатів демонструє і голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Більше новин про: НААУ Адвокатура Адвокати порушення Ізовітова

Монополізація самоврядування главою Київської Ради...
Функціонал «Електронного суду» повинен повністю вр...
НААУ і Судова адміністрація почали тестування "Еле...
Поліція відкрила 44 справи за фактом порушення виб...
У Києві майже три сотні нових випадків коронавірусу: дані за районами
МОЗ скасувало обов'язкові тести на коронавірус для осіб, що виходять із самоізоляції
Новини
Ухвалення закону про зниження ПДВ для аграріїв знизить вартість продуктів харчування в магазинах, – нардеп 16:11
Секретар РНБО Данилов повинен піти у відставку за розпалювання релігійної ворожнечі та гоніння на віруючих, – ОПЗЖ 15:55
У НБУ вважають, що новий транш від МВФ прийде до Нового року 15:49
Триває інтеграція «Особистого кабінету адвокату» з «Електронним судом», - Гвоздій 15:45
У 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова 15:40
більше новин
Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта" 12:11 Інфографіка
Асоціації ВДЕ будуть захищати зелену енергетику від Коломойського, - ЗМІ 13:13
У ВР подано законопроект №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на паливо, що знизить ціни на бензин 18:19
Тютюн під контролем. Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів 11:41
більше новин
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу 09:21
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка 10:07 Документ
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу 10:21
За серпень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями 12:00
Квартирні злодії вигадали нові прийоми. Як зрозуміти, що квартиру збираються обікрасти 05:15
більше новин
МОЗ внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok