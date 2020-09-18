У 2019 було зафіксовано 3,5 тис. випадків порушення прав адвокатів, - Ізовітова

У 2019 році регіональні ради адвокатів зафіксували 3 523 випадки порушення прав адвокатів.

Про це повідомила голова Ради адвокатів України Лідія Ізовітова під час міжнародної дискусії на тему: «Правове регулювання незалежної професійної діяльності адвоката в Україні», організованої НААУ та Міжнародною комісією юристів (МКЮ).

«Тільки в минулому році регіональні ради адвокатів зафіксували 3 523 випадки порушення прав адвокатів. Тільки вдумайтеся в цю цифру! До Ради адвокатів України, як до вищого органу адвокатського самоврядування, звернулися 106 адвокатів за фактом порушення їх професійних прав. Два адвокати в минулому році були вбиті, на трьох адвокатів в минулому році були здійснені замахи на вбивство», - розповіла вона.

Ізовітова додала, що у 2020 році ситуація не виправилася. Тільки за другий квартал 2020 року відбулася 42 санкціоновані обшуки і затримання адвокатів.

За даними регіональних рад, одне з найчастіших порушень прав адвокатів - відмова від надання інформації у відповідь на адвокатський запит.

У Київській області в цьому році відмовилися дати інформацію 92 адвокатам, а в Києві - 82. Всього по країні в другому кварталі до рад адвокатів надійшло 313 звернень адвокатів про неподання інформації на адвокатські питання.

У 2020 році РАУ ухвалила 9 рішень щодо порушень прав адвокатів з боку правоохоронних органів. Більшість цих рішень передбачає звернення до міжнародних організацій, оскільки стосується кричущих порушень прав захисників.

Нещодавно створений Вищий антикорупційний суд став площадкою для дискримінації адвокатів та їхніх клієнтів, фактично судді ВАКС ставляться до адвокатів, як до певної перешкоди для ухвалення потрібних рішень. Також зневажливе ставлення до адвокатів демонструє і голова Верховного суду Валентина Данішевська.

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