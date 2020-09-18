Один рік війни НАБУ проти мене: 9 тис звільнених, втрата 50% надходжень до бюджету і 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк

За рік війни НАБУ проти Бахматюка його компанія втратила більше, ніж від втрати активів в окупованому Криму і Донецьку внаслідок російської агресії. За цей час 9 тис українців втратили роботу, податкові надходження від компанії до бюджету країни зменшились на 50%, а економіка країни втратила 0,3% ВВП.

Про наслідки війни НАБУ проти Олега Бахматюка для економіки країни і бюджету акціонер групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" розповів у своїй колонці для "Української правди".

18 вересня 2020 виповнюється рівно рік з моменту відновлення вже розслідуваної і закритої за відсутністю складу злочину справи проти бізнесмена Олега Бахматюка. За його словами, цей рік показав, наскільки недолугою є система прийняття рішень антикорупційними органами і якими є наслідки цих рішень для держави і для бізнесу.

"Ми бачимо дуже цікаву тенденцію: за рік, що минув, рівень підтримки НАБУ і діяльності Ситника впав до дна. Лише 1,1% опитаних повністю підтримують діяльність Ситника на цій посаді. НАБУ має рекордні антирейтинги в оцінці роботи, а рівень зневіри суспільства в декларованій владою боротьбі з корупцією в державі чітко дає оцінку роботі цього органу і його керівника", - пише Олег Бахматюк. "Я не буду, звісно, стверджувати, що саме ця справа відкрила очі суспільству на істину цінність перебування Ситника на цій посаді, на красномовну оцінку українцями ефективності діяльності НАБУ. Але справа Писарука і Бахматюка є хорошим прикладом, певним маркером того, що антикорупційна система не працює, що вона є лише імітацією бурхливої діяльності окремих чиновників і інструментом боротьби з особистими чи політичними ворогами".

Бахматюк зазначає, що до початку його переслідування НАБУ по справі рефінансування VAB банку, в групі компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" було створено 30 тисяч робочих місць, сплачені тільки за останні три роки 7,7 млрд податків, 1% ВВП.

"Це тисячі реалізованих для місцевих громад соціальних, інфраструктурних, культурних проектів, це підтримка творчих колективів і дитячих спортивних команд. Це компанія, яку я створював з 1991 року. Якраз тоді, коли один з засновників "Центру протидії корупції" відсиджував 10 років за крадіжки, я активно розбудовував 1800 об’єктів в 20 областях України. Тепер той же ЦПК стверджує, що справа проти мене ніякого впливу на компанію не має. Я можу зрозуміти їхні мотиви: люди, які ні дня не працювали руками чи головою в реальному секторі економіки, не розуміють, як тиск на акціонера компанії призводить до обмеження доступу до кредитних ресурсів, обмеження фінансування проектів, рішення контрагентів мінімізувати свої ризики при роботі з компанією, яку "мочать" силовики", - пише Бахматюк.

Бізнесмен перерахував наслідки для економіки і бюджету країни в результаті його переслідування Артемом Ситником: мінус 9 тис робочих місць; закриття порядка 20 птахофабрик, комбікормових заводів; зменшення податкових виплат до бюджету на 50%; зменшення виробництва готової продукції на 30%; зменшення фінансування соціальних проектів у регіонах.

"В усьому світі бізнес, що генерує реальний ВВП, підтримується державою. У нас чомусь все навпаки. Ми не претендуємо на підтримку, ми претендуємо хоча б на те, щоб нас почули чиновники в високих кабінетах і оцінили наслідки. А наслідки є не тільки для Бахматюка і його компанії, наслідки є для економіки України - це прямі зменшення надходжень до бюджету. Агрохолдинг "Авангард" під час російської агресії втратив 30% потужностей. Під час особистої війни Ситника зі мною ми втратили 50% потужностей компанії", - заявив Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.

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