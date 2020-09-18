Тютюн під контролем. Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів

Тютюн під контролем. Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на

Кабінет міністрів України опублікував постанову про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів. За словами заступника міністра економіки Світлани Панаіотіді, зазначений пілотний проєкт буде реалізовано в термін до кінця 2021 року.

"Тютюновий оператор буде створений для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою і контрафактом," - зазначила Панаіотіді.

Крім цього, в міністерстві зазначають, що постанова КМУ дозволить закласти фундамент для реалізації проекту державно-приватного партнерства. Головна мета - залучення інвестицій, а також запровадження системи відстеження руху тютюнової продукції від виробника до роздрібного торговця (Track & trace).

На думку експерта з економічних питань Кирила Сазонова, впровадження на ринку Національного оператора підакцизних товарів принесе в бюджет більше 15 млрд грн. Додаткові кошти надійдуть за рахунок виведення з тіні частини роздрібного акцизу, ПДВ і знищення ринку нелегальної торгівлі сигаретами.

"Єдиними противниками такого підходу можуть виступати лише ті сили, роздрібні і оптові торговці сигарет, які зацікавлені в мінімізації своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків. Від цього держава втрачає мільярди гривень щорічно", - вважає експерт.

Нагадаємо, що 9 вересня Уряд підтримав пропозицію Мінекономіки про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, про це повідомив сайт Урядового порталу.

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