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18 вересня 2020, пʼятниця, 09:57 7
Суспільство 2020-09-18T11:00:03+03:00
Українські Новини
"Навіть не порушено кримінальної справи". Василець прокоментував пожежу в будинку батьків, - ЗМІ

"Навіть не порушено кримінальної справи". Василець прокоментував пожежу в будинку батьків, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
пожежа, Підпал, Офіс Президента України, Шабунін, Василець
Дмитро Василець. Фото: Facebook
Дмитро Василець. Фото: Facebook

Український журналіст Дмитро Василець прокоментував підпал будинку своїх батьків в Черкаській області, інформує портал strana.ua.

За його словами, влада не поспішає зі збуреннями і стурбованостями з приводу пожежі, як вона це робила після НП в будинку голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна. Більш того, правоохоронці навіть не порушили кримінальної справи.

"Жодної реакції ні від Офісу Президента, ні від посольства США. Мені навіть цікаво було, а чи буде реакція. Я пам'ятаю аналогічну історію з будинком активіста Віталія Шабуніна. Реакції від поліції немає. Сказали, що є папір від пожежників і цього їм вистачить. В цьому плані складно. Тим більше, батьки перебувають в напівшоковому стані. Будемо приймати рішення з адвокатом з приводу того, що поліція не порушила кримінальну справу, будемо вимагати, щоб його порушили", - сказав журналіст.

Він додав, що в справі з пожежею є нестиковки.

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