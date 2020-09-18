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18 вересня 2020, пʼятниця, 09:30 12
Спорт 2020-09-18T11:00:03+03:00
Українські Новини
Швед побив 26-річний рекорд Сергія Бубки

Швед побив 26-річний рекорд Сергія Бубки

Надежда Комендантова
Спорт, Рекорд, Сергій Бубка, Світовий рекорд

На етапі "Діамантової ліги" в Римі двадцятирічний стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив світовий рекорд на відкритому повітрі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Швед взяв висоту 6,15 метра, тим самим побивши рекорд Сергія Бубки.

31 липня 1994 Сергій Бубка на змаганнях в італійському місті Сестриере перестрибнув через планку, встановлену на висоті 6,14 метра. 26 років його результат не вдавалося перевершити.

Це вже другий рекорд Бубки, який б'є Арман Дюплантіс. Більше 20 років кращий результат в приміщенні також належав Сергію Бубці - 6,15 метра. Але в 2014 році француз Лавіллені на турнірі "Зірки жердини" в Донецьку перестрибнув позначку 6,16 метра. Через шість років, в лютому 2020 року, швед Дуплантіс встановив новий рекорд - 6,17 метра.

Як повідомляли Українські Новини, фотографія виступу українського спортсмена Олександра Абраменка, який завоював у лютому золоту медаль на Олімпійських іграх в Пхенчхані (Північна Корея), увійшла у 100 найкращих робіт за версією тижневика Time.

Також The New York Times розмістило на обкладинці в Facebook фотографію, на якій український фрістайлер Олександр Абраменко виконує стрибок, який став кращим на Олімпіаді 2018 і приніс Україні золото.

 
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