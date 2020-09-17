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17 вересня 2020, четвер, 19:29 126
Суспільство 2020-09-17T19:35:54+03:00
Українські Новини
Громадські організації виявили масштабні зловживання депутатськими повноваженнями у Запорізькій області

Громадські організації виявили масштабні зловживання депутатськими повноваженнями у Запорізькій області

Павло Твердохліб
Запорізька міськрада, Запорізька облрада, Ярослав Гришин, Володимир Буряк, Депутатські фонди, Місцеві депутати
Депутатський фонд (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Депутатський фонд (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Члени політичної партії "Братство" повідомили, що громадські організації виявили масштабні зловживання депутатськими повноваженнями у Запорізькій області. Зацікавленість виконання депутатами Запоріжжя та області своїх повноважень обумовили чергові вибори місцевих органів влади.

Про це йдеться на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Братство" зазначає, що у Запоріжжі та області існує масштабна проблема з розкраданням коштів депутатських фондів. На думку політичної партії, така корупційна складова обумовлена тим, що на державному рівні не врегульовано порядок контролю над фактичним отриманням громадянами коштів. А вся відповідальність за раціональне розпорядження депутатським фондом, який формується за рахунок комунальних коштів, лежить виключно на самих депутатах.

Зазначені факти, розводячи руками, підтверджують в телефонній розмові і секретар Запорізької міської ради Руслан Підорич, і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Валентина Малиш, і керівник установи-розпорядника бюджетними коштами КУ "Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради Сергій Коломоєць.

Члени політичної партії зазначають, що такі факти вже буди предметом журналістського розслідування, зокрема програми "5 каналу" "Особливий погляд". В розслідуванні журналістами було висвітлено факт нібито виділення у 2016 році матеріальної допомоги приблизно 200 особам, які її потребували. Комічно, але навіть ті особи, які безпосередньо булі помічниками зазначених місцевих депутатів, заперечують факт отримання таких виплат. Відповідний коментар надав журналістам помічник депутата Запорізької міської ради Михайла Прасола.

Тобто схема розкрадення виявилась на диво простою і здійснювалась через підроблення заяв осіб, що потребують матеріальної допомоги. Фактично, після прийняття рішення про виділення коштів депутатами обласної та міської рад, гроші отримували особи, що підпорядковані депутатам-керманичам злочинної оборудки, а не люди, які їх дійсно потребували, зазначають у "Братстві".

Члени партії зазначають, що документи складались від імені різних депутатів, проте в приватній розмові деякі з них, зокрема Гатунок Артур Анатолійович, колишній депутат Запорізької обласної ради та Чередніченко Станіслав Вікторович, депутат Запорізької обласної ради, зазначили, що не мають уявлення про виділення від їх імені коштів у 2016 році, а тому допускають, що їх підпис міг бути просто сфальсифікованим.

Подібна проблема є довготриваючою та глобальною, і не обмежується злочинним привласненням матеріальної допомоги нужденним. Так, в заяві партії є посилання на розслідування громадської організації "Народний захист", якою здійснювався аналіз виділення матеріальної допомоги за 2017-2018 р. та встановлено кричущі факти. За твердженнями активістів, матеріальна допомога виділялась одним і тим самим особам, які взагалі не мали про це уявлення. Дійшло до того, що один із отримувачів такої допомоги, Леонід Томілін, випадково дізнався, що був адресатом матеріальної допомоги 44 рази на суму 112 800 гривень. В розмові з активістами, Томілін спростував факт отримання такої численної допомоги та назвав цей випадок  спекуляцією на людському горі.

Привертає увагу і той факт, що Ярослав Гришин є одним з депутатів, що виплатили одну з найбільших одноразових сум матеріальної допомоги. При цьому, саме функціонерів його юридичної компанії "Гришин та партнери" звинувачують у організації виплат за рахунок депутатських фондів. Їх причетність підтверджує також й Артур Гатунок, який зазначив, що Гришин пропонував йому об’єднати фонди та здійснювати виплати від його імені без його відома, але ним така пропозиція була відхилена.

Колишні працівники ради зазначають, що зловживання місцевими депутатами своїми повноваженнями були та є наразі, а схема з розкрадення коштів є масштабною і триваючою. Зокрема, колишній бухгалтер Фонду підтримки громадян, які потребують невідкладної допомоги Алла Смола зазначає, що факти розкрадення депутатами Запорізької міської та Запорізької обласної рад є численними.

Наразі політичною партією "Братство" було подано відповідні заяви до правоохоронних органів.

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