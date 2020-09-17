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17 вересня 2020, четвер, 18:38 135
Податки 2020-09-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Митниця оголосила війну "контрабандній гідрі", – Резнік

Митниця оголосила війну "контрабандній гідрі", – Резнік

Павло Твердохліб
Контрабанда, Ігор Резнік, Держмитслужба, Орест Фірманюк
Ігор Резнік. Фото: Facebook
Ігор Резнік. Фото: Facebook

Директор департаменту протидії митним порушенням та контрабанді Державної митної служби Ігор Резнік заявив, що українська митниця оголосила війну "контрабандній гідрі" - одному з найвідоміших контрабандистів країни Оресту Фірманюку.

Про це Резник повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, фірми, що пов'язані з Фірманюком, задіяні в численних схемах з порушення митного законодавства.

"Кожен митник країни знає це ім'я, кожен суб'єкт ЗЕД знає про так званих "модних брокерів", які допомагають "економити" на податках. Багато хто намагався з ним боротися. Але до сих пір впоратися з Фірманюком не вдалося нікому", - написав Резнік.

За його словами, щоб змусити митників не помічати його контрабандну діяльність та закривати очі на багатомільйонні збитки для бюджету, Фірманюк вдається до атак в засобах масової інформації. Він використовує замовні публікації, фейки з Telegram-каналів, "брудні" статті, які потім направляються "потрібним" людям в керівництві держави, щоб врешті-решт митник, який буде чинити опір, втратив посаду.

У свою чергу Резнік заявив, що "з ним таке не пройде, та він має намір раз й назавжди відрубати гідрі голову". За словами директора департаменту по боротьбі з контрабандою, на даний час Фірманюк готує замовну акцію протесту, на яку збирає експедиторів. А пов'язані з ним проплачені журналісти готують публікацію підроблених документів, щоб звинуватити інспекторів митниці в сприянні контрабанді.

"Але керівництво країни та особисто Президент Володимир Зеленський визначили боротьбу з контрабандою одним з головних пріоритетів. Упевнений, в Офісі Президента, Верховній Раді, правоохоронних органах прекрасно розуміють, що бруд в ЗМІ, замовні мітинги та фейки - це зовсім невелика плата, яку так чи інакше доведеться заплатити, якщо ми дійсно хочемо позбутися контрабанди, як системного явища", - підкреслив Резнік. І закликав не реагувати на фейки, а довіряти лише перевіреним джерелами інформації.

Крім цього Резник оприлюднив дані про чергове затримання вантажу, який з порушенням митних правил намагалася провезти фірма, за якою стоїть Фірманюк.

Зокрема, згідно з декларацією, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Макотрейдінг" ввозило контейнер зі спортивними штанами і сорочками. Однак співробітники координаційно-моніторингової митниці встановили, що замість сорочок в контейнері знаходилися більше 2,5 тис. курток, які мають набагато більшу митну вартість. Більш того, серед спортивних штанів знайдені ймовірно контрафактні товари торгової марки Fila в кількості більше 2 000 пар.

"Це була чергова спроба підміни товару та спроба переміщення на митний кордон України контрафакту компанією, за якою стоїть Фірманюк. Надалі кожен факт контрабанди фірмами, що пов'язаними з Фірманюком, буде оприлюднений", - написав Резник.

Нагадаємо, в серпні 2019 року колишній голова Держмитслужби Максим Нефьодов назвав Ореста Фірманюка одним з головних контрабандистів України.

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