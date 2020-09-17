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17 вересня 2020, четвер, 15:53 165 Фото
Суспільство 2020-09-17T16:02:46+03:00
Українські Новини
Кияни почали отримувати набори від коронавірусу, – Кличко

Кияни почали отримувати набори від коронавірусу, – Кличко

Павло Твердохліб
Віталій Кличко, Мер Києва, Коронавірус, Covid-19, ЗІЗ
Кличко відвідав літню жінку та передав їй набір ЗІЗ. Фото: kiev.klichko.org
Кличко відвідав літню жінку та передав їй набір ЗІЗ. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко відвідав літню жінку, що мешкає в Шевченківському районі столиці, і передав їй набір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), якими міська влада забезпечує соціально незахищених киян.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Сьогодні завітав до Світлани Андріївни, аби передати їй один із 60 тис. наборів із засобами індивідуального захисту і пам‘яткою про те, як себе убезпечити від захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Нагадаємо, понад 60 тис. соціально-незахищених киян різних категорій почали отримувати набори із засобами індивідуального захисту - зокрема, з масками і антисептиками.

"Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. На жаль, кількість хворих на COVID-19 у столиці збільшується. Я вдячний нашим медикам, міським службам, волонтерам та всім небайдужим киянам, з ким ми, єдиною командою, боремося з розповсюдженням коронавірусу в столиці. Ми всі повинні бути обережними, дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе та своїх близьких", - зазначив мер столиці.

Він підкреслив, що соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу і допомагає, як може. – Виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу.

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