Кияни почали отримувати набори від коронавірусу, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко відвідав літню жінку, що мешкає в Шевченківському районі столиці, і передав їй набір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), якими міська влада забезпечує соціально незахищених киян.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Сьогодні завітав до Світлани Андріївни, аби передати їй один із 60 тис. наборів із засобами індивідуального захисту і пам‘яткою про те, як себе убезпечити від захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

Нагадаємо, понад 60 тис. соціально-незахищених киян різних категорій почали отримувати набори із засобами індивідуального захисту - зокрема, з масками і антисептиками.

"Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. На жаль, кількість хворих на COVID-19 у столиці збільшується. Я вдячний нашим медикам, міським службам, волонтерам та всім небайдужим киянам, з ким ми, єдиною командою, боремося з розповсюдженням коронавірусу в столиці. Ми всі повинні бути обережними, дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе та своїх близьких", - зазначив мер столиці.

Він підкреслив, що соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу і допомагає, як може. – Виплачує грошову допомогу, надає продуктові набори та іншу допомогу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини