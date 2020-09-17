Партія "За майбутнє" увійшла до ТОП-5 по всій країні, – опитування "Рейтинг"

Політична партія "За майбутнє", що створена лише кілька місяців тому, уже ввійшла в п’ятірку найбільш підтримуваних партій у регіонах України.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 12 по 15 вересня.

Так, агрегований рейтинг партії на місцевих виборах склав 5,8% серед тих, хто визначився і голосуватиме.

Як стверджується в дослідженні, цей рейтинг "є сумою всіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області".

Крім цього, партія "За майбутнє" увійшла до першої п'ятірки за балансом "надія/розчарування". 59% респондентів відповіли, що з партією вони пов'язують саме надію.

Політична партія "За майбутнє" була створена наприкінці травня. Лідером політсили є чинний народний депутат Ігор Палиця.

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